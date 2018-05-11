اجواء حارة بالولايات الوسطى والشرقية

تتوقع مصالح الأرصاد الجوية استمرار موجة الحر التي تجتاح المناطق الداخلية، وأوضحت في تنبيه من المستوى الثالث باللون البرتقالي، نشر على صفحتها الرسمية بموقع التفاعل الاجتماعي "فايسبوك"، أن الأمر يتعلق بولايات جيجل، بجاية، تيزي وزو، سكيكدة، عنابة والطارف، أما بالجنوب فينتظر أن تسجل أجواء حارة على كل من ادرار وشمال تمنراست، يضيف التنبيه.

كما وضع الديوان الوطني للأرصاد الجوية تنبيه آخر من المستوى الثاني باللون الأصفر، خاص بارتفاع محسوس في درجة الحرارة بسوق اهراس، قالمة، قسنطينة، ميلة، سطيف، برج بو عريريج، البويرة، بسكرة، الوادي، ورقلة، غرداية، البيض، بشار، تندوف وايليزي.