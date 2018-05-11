إتلاف 313 هكتارا خلال أسبوع بسبب الحرائق

أدى 26 حريقا سجل بين 6 و11 جويلية عبر التراب الوطني في إتلاف ما مجمله 313 هكتارا من الغابات، ليصل عدد المساحات المتلفة إلى 364 هكتارا منذ أول جوان الماضي، حسب حصيلة أعدتها المديرية العامة للغابات.

وحسب ذات المصدر، نقلا عن وكالة الأنباء الجزائرية، فإنه من بين المساحات التي اتلفتها الحرائق خلال الأسبوع الماضي 285 هكتارا من الغابات و15 هكتارا من الأدغال و13 هكتارا من الأحراش، بمعدل غابتين في اليوم وبمساحة تقدر بـ 5,68 هكتار يوميا، فيما ارتفع عدد بؤر الحرائق المسجلة منذ بداية جوان إلى 364.

وخلال نفس الفترة من سنة 2017، تم تسجيل 550 بؤرة على مسافة إجمالية قدرها 2.580 هكتار للبؤرة الواحدة، منها 637 هكتار غابات.

وأوضحت المديرية العامة للغابات، بأنه سيتم الإبقاء على آلية الوقاية من الحرائق ومحاربتها التي وضعت منذ أول يونيو إلى غاية نهاية الحملة المتوقعة، أي حتى 31 أكتوبر القادم بالنظر للمخاطر المستمرة خلال هذه الفترة.