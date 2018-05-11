تراجع وفيات الأطفال إلى 21 لكل ألف ولادة في 2017

راجعت نسبة وفيات الأطفال أي عدد الوفيات المسجلة خلال السنة الأولى من الحياة إلى 21 لكل ألف ولادة حية سنة 2017 مقابل 9ر36 لكل ألف ولادة سنة 2000 حسبما ورد في دراسة لمديرية السكان بوزارة الصحة و السكان و إصلاح المستشفيات.

وتشير هذه الدراسة التي تستعرض تطور الحالة الصحية للسكان الجزائريين وعمال الصحة على قرابة عقدين اثنين إلى أن نسبة الوفيات عند الولادة تراجع إلى 5ر12 لكل ألف ولادة سنة 2017 في حين قدر ب7ر24 لكل ألف سنة 2000.

أما عن نسبة وفيات الامهات فقد تراجع إلى من 4ر117 لكل 100.000 ولادة حية سنة 1999 إلى 7ر57 سنة 2016.

وبخصوص التلقيح عند الأطفال خلال السنة الاولى أشارت الدراسة إلى ان الفترة 2012-2013 سجلت 3ر98 بالمائة بالنسبة للسل و 3ر90 بالمائة بالنسبة للبوحمرون.

وانتقل الأمل في العيش عند الولادة أي عدد السنوات التي يتوقع أن يعيشها الشخص في بلد معين من 5ر72 سنة في 2000 إلى 6ر77 سنة في 2017.