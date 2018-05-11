الفنادق الجزائرية استقطبت 10 آلاف عائلة في موسم الإصطياف

أكد وزير السياحة والصناعات التقليدية عبد القادر بن مسعود أن عملية استقبال المصطافين تسير بوتيرة جيدة، مشيرا إلى أن 10 آلاف عائلة توافدت للفنادق خلال موسم الاصطياف.

وكشف بن مسعود خلال زيارته للمركب السياحي لزرالدة عن استفادة العمال المنتسبين للاتحاد العام للعمال الجزائريين من تخفيضات تصل إلى 50 بالمائة على السعر المطبق حاليا من المجمع، وأضاف أن أزيد من 10 آلاف عائلة مقيمة حاليا في الفنادق بمناسبة موسم الاصطياف تتويجا للاتفاقية الموقعة مؤخرا، وأوضح أن موسم الاصطياف يختلف عن المواسم السابقة من خلال الفضاءات الموفرة لهم.