عقد الدورة الـ 6 للجنة الحدود الجزائرية-النيجيرية اليوم

تعقد لجنة الحدود الثنائية الجزائرية-النيجيرية اليوم الأحد والاثنين بالمركز الدولي للمؤتمرات عبد اللطيف رحال الجزائر العاصمة دورتها السادسة المخصصة لتعزيز التعاون الأمني والسياسي والاقتصادي على مستوى المناطق الحدودية.

وأنشئت اللجنة الثنائية طبقا لبرتوكول اتفاق 30 أكتوبر 1997 بالجزائر من اجل تعزيز التعاون على مستوى المدن الحدودية وذلك من خلال ترقية المبادلات، لاسيما في مجال التعاون الأمني على مستوى الحدود وتنقل الأشخاص والهجرة غير الشرعية والتعاون الاقتصادي بكل أبعاده لاسيما في ميدان التنمية المستدامة والتعاون الاجتماعي و الثقافي.

وقد أفضت أشغال الدروة الخامسة للجنة والتي عقدت نهاية يوليو 2015 بنيامي إلى وضع أليات تنفيذ التوصيات المنبثقة عن مختلف الدورات من بينها لجنة "المتابعة".

وتعلق الأمر بتعزيز الأعمال المشتركة من اجل الحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية وحماية الحدود وتعزيز وسائل مكافحة التهريب وانعدام الأمن والاستغلال العقلاني للفضاء وتنظيم دوريات متزامنة ومنسقة على مستوى الحدود المشتركة مع نقاط التقاء لتبادل المعلومات.

كما تعلق الأمر بتكثيف تبادل المستخدمين بين مسؤولي المناطق والولايات الحدودية وتفعيل التعاون اللامركزي بين الجماعات المحلية للمناطق الحدودية لاسيما من خلال زيارات مختلف المسؤولين.