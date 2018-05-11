للتضييق على محاولات تنقلهم وسط قوافل السياح

حملة أمنية لضبط المقـاتلين الأجانب في الموانئ

أنتربول ينشر ضباطا لتعقبالإرهابيين بين شمال افريقيا وجنوب أوروبا

شَنت مصالح الأمن في الجزائر حملة أمنية لتعقب الإرهابيين الأجانب والتضييق على محاولات تنقلهم المحتمل وسط قوافل السياح أو أبناء الجالية خلال موسم الاصطياف، في ضل التهديدات التي لا يزال يمثلها هؤلاء، خاصة بعد سقوط أهم معاقل تنظيم داعش الدموي في سوريا والعراق.

تقود الجزائر رفقة دول مغاربية وأوربية تطل على المتوسط حملة أمنية لضبط المقاتلين الأجانب المحتمل تنقلهم ضمن قوافل المسافرين عبر الموانئ، ضمن عملية أطلق عليها اسم نبتون لمكافحة الإرهاب، تماشيا مع التهديدات التي يشكلها هؤلاء الارهابيون ومهربي المخدرات والأسلحة النارية الذين يسافرون عبر طريق البحر المتوسط بين شمال أفريقيا وجنوب أوروبا، وأوضحت منظمة الشرطة الدولية أن هذه العملية تقودها كل منالجزائر، فرنسا، إيطاليا، المغرب، إسبانيا وتونس بدعم من الإنتربول ومنظمة الجمارك العالمية وكذا الوكالة الأوروبية لحرس الحدود وخفر السواحل فرونتكس. وحسب إنتربول، فإنه نَشر ضباطاً في ثمانية موانئ بحرية متوسطية لمساعدة السلطات المحلية على تعقب المسافرين وكَشف الإرهابيين المحتملين خلال الموسم السياحي،وأضاف في موقعه الالكترونيأن الأمر يتعلق بـ عملية نبتون لمكافحة الإرهاب في ضل التهديدات التي يشكلها المقاتلون الإرهابيون الأجانب الذين يسافرون عبر طريق البحر المتوسط بين شمال أفريقيا وجنوب أوروبا، وكذا الأشخاص مهربي المخدرات أو الأسلحة النارية، مشيرا إلى أنه خلال الأسبوع الأول من العملية السالف ذكرها، تم اجراء أكثر من 000 350 عملية بحث في قواعد بيانات إنتربول، واكتشف أربعة من المقاتلين الأجانب المزعومين.

وللحد من تحركات الإرهابيين عبر الحدود، تتحقق الدول من هوية المسافرين ومعلومات جوازات السفر من خلال قواعد البيانات الجنائية لـ إنتربول عبر شبكة اتصالات الشرطة العالمية الآمنةI-24/7، وتابع المصدر أن وثائق السفر المسروقة هي أحد الأصول الرئيسية لحركة الإرهابيين، وخاصة المقاتلين الأجانب العائدين من مناطق النزاع، علما أن الوصول إلى قاعدة بيانات الإنتربول المسروقة والمفتوحة SLTD يعد عنصر رئيسي في عملية نبتون.

وقال في هذا الصدد، باتريك ستيفنز، مدير قسم مكافحة الإرهاب في الولايات المتحدة بينما يركز اهتمام العالم على أمن الحدود بشكل كبير على الحدود الجوية والبرية، فإن التهديدات المحتملة للأمن البحري تحظى باهتمام أقل، معتبرا حسب ما ورد في الموقع الالكتروني لذات الهيئة أن التعاون الإقليمي والعالمي لمحاربة الإرهاب والجريمة المنظمة لم يكن بهذا القدر من الأهمية على الإطلاق وهو ما يجعل عملية نبتون مهمة للغاية.