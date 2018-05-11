بعد اتخاذ القنصلية إجراءات بسبب ارتفاع عدد الحراقة في فرنسا

لوبان تساوم الجزائر على استلام الإرهابيين مقابل منح الفيزا للجزائريين

دعت زعيمة حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف في فرنسا مارين لوبان إلى تجميد منح تأشيرات الدخول إلى الأراضي الفرنسية للجزائريين ومنع الزماقرة من تحويل أموالهم إلى الجزائر، للضغط على السلطات وإرغامها على تسلم متهم بالإرهاب بعد طرده من فرنسا.

قالت لوبان في تصريحات صحافية إن فرنسا تقدّم عشرات الآلاف من التأشيرات للجزائريين سنويا، ويمكننا أن نقول للسلطات الجزائرية إنها إذا لم توافق على استقبال جمال بغال فإننا سنتوقف عن منح التأشيرات لمواطنيها، وأضافت أنه بالإمكان أيضا منع الجزائريين المقيمين في فرنسا من تحويل الأموال إلى بلادهم، كإجراء لدفع الجزائر إلى الموافقة على استقبال المتهم بالإرهاب جمال بغال بعد طرده من الأراضي الفرنسية، بعد أنقررت طرده بعد استكمال عقوبته المتمثلة في 5 سنوات سجنا بتهمة الارتباط بمنفذي هجومين إرهابيين ضد صحيفة شارلي إيبدو ومتجر يهودي في باريس. وتأتي تصريحات لوبان في الوقت الذي اتخذت فيه القنصلية العامة الفرنسية بالجزائر إجراءات جديدة للجزائريين طالبي فيزا شنغن، بعد تطبيق التعديل على قانون الهجرة واللجوء الذي يقضي بتقليص عدد التأشيرات الممنوحة لرعايا البلدان التي لها حراقة على الأراضي الفرنسية ولا تبدي تعاونا كافيا مع باريس من أجل إعادتهم إلى أوطانهم، بعد أن تم تصنيف الجزائر من البلدان قليلة التعاون في هذا المجال بنسبة 52 بالمائة من الطلبات المقدمة لها، وتسجيل 10 آلاف حراق جزائري في باريس بعد أن رفضوا العودة إلى بلادهم بعدما وصلوا إلى الأراضي الفرنسية بصفة قانونية بـالفيزا وكذا حال التوتر التي سادت ملف التأشيرات في المدة الأخيرة بين البلدين، من خلال تصريحات السفير الفرنسي بالجزائر كزافيي دريونكور شهر أفريل الماضي. وتأتي هذه الإجراءات في الوقت الذي اشتكى فيه جزائريون كثر من رفض ملفات تأشيراتهم من طرف القنصليات الفرنسية، من بيهم صحافيون وأطباء وغيرهم رغم أن لهم تأشيرات سابقة انتهت آجال صلاحيتها ولا يزالون في الوضع ذاته. وأكد المدير العام لشركة الحدود الفرنسية فيرنون غونتيي أن الجزائريين يمثلون ثاني أكبر جنسية موجودة في وضع غير قانوني على التراب الفرنسي بأكثر من 10 آلاف شخص، قائلا إن الجزائر من البلدان قليلة التعاون في مجال تسليم تراخيص الإبعاد لمواطنيها، حسب تقرير نائب لجنة القوانين الدستورية بمجلس الشيوخ الفرنسي فرانسوا نوال بيفي، علما أن صاحب التقرير هو ذاته صاحب التعديل الذي نصّ على تقليص إعداد الفيزا الممنوحة للدول التي تتعاون في ترحيل رعاياها الحراقة، قائلا إن القنصليات الجزائرية في فرنسا ترفض تسليم أكثر من نصف طلبات الإبعاد لرعاياها الحراقة المقدمة لها من طرف السلطات الفرنسية.