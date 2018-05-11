شريط الاخبار
إفريقيــــــا تنتصـــــــر لوبان تساوم الجزائر على استلام الإرهابيين مقابل منح الفيزا للجزائريين بن غبريت تكشف عن إجراءات جديدة لتحسين مستوى التلاميذ تأخر انطلاق محطة القطار الجديدة بوهران الجيش يكثف جهوده لوقف محاولات الحرقة عبر قوارب الموت الكلا تثمن مجهودات بن غبريت لمنع تسريب مواضيع البكالوريا الفنادق تستقطب 10 آلاف عائلة خلال موسم الاصطياف تسجيل 200 إصابة جديدة بسرطان الدم اللمفاوي سنويا في الجزائر تنمية المناطق الحدودية أنجع السبل لتحقيق الأمن والتنمية كناس يدعو إلى الاستعمال العقلاني لبطاقة الشفاء ملف الخبازين على طاولة الحكومة وهامش الربح سيحدّد وفق سلم خاص حملة أمنية لضبط المقـاتلين الأجانب في الموانئ إرهابي يسلم نفسه للسلطات العسكرية بأدرار الجزائر ستنتج 18 ألف ميغاواط من الكهرباء خلال 2018 مفتشية العمل تطعن في شرعية إضراب تقنيي الجوية الجزائرية 1200 بيطري لتطويق الحمى القلاعية والحالات المسجلة استثنائية غضب الأطباء المقيمين يعود إلى الشارع بعد شهر من الهدوء 122 ألف مترشح يجتازون المقابلة الشّفهيّة للأساتذة والإداريين غدا مُحتالون تفنّنوا في النصب وحوّلوا "الفايسبوك " إلى وسيلة للإيقاع بالضحايا نقابة "سونلغاز " تتهم مسؤولين بالقطاع بالفساد وسوء التسيير احصائيات وزارة الصحة تعكس تحسن الحالة الصحية للجزائريين المخزن يتلقى صفعة جديدة من المحكمة الأوروبية بوتفليقة يؤكد التزامه العمل لأجل شراكة استثنائية مع فرنسا  والي قسنطينة يراهن على توزيع 2150 وحدة سكنية العاصميون في رحلة بحث عن وسائل النقل بوتفليقة هو المخوّل الوحيد لإجراء تعديل حكومي الجزائريون يستهلكون ما يعادل 10 مرات ما يدفعونه من الكهرباء أسعار النفط تنخفض وتُسجل 74 دولارا الشركة النفطية الأمريكية «ويذرفورد» تغادر الجزائر الدولار و"الباوند" يرتفعان والأورو مستقر في السوق السوداء شواطئ "للنساء فقط" هربا من التحرش والمضايقات كبر سن الحجاج الجزائريين والحر يلغمان عمل البعثة الطبية "الجزائر تحتضن الأفارقة وسنعاقب المتسببين في هذا الحادث" الشرطة والدرك في عمليات مداهمة لمواجهة "مافيا" الشواطئ 26 حريقا يتسبب في إتلاف 313 هكتار من الغابات خلال أسبوع توقيف المعتدي والمحرض والبحث عن المصور الحمى القلاعية على أبواب العاصمة وطوارئ بعد اكتشاف حالات بحجوط السفارة الفرنسية تنفي محاولات "ابتزاز" الجزائر بقضية "الحركى" توقيف عنصر دعم وإسناد الجماعات الإرهابية ببلدية لقاطة مسجد باريس يُناقض عيسى ويُدين إمام مسجد تولوز
  1. الرئيسية
  2. الحدث
  3. لوبان تساوم الجزائر على استلام الإرهابيين مقابل منح الفيزا للجزائريين

بعد اتخاذ القنصلية إجراءات بسبب ارتفاع عدد الحراقة في فرنسا

لوبان تساوم الجزائر على استلام الإرهابيين مقابل منح الفيزا للجزائريين

  15 جويلية 2018 - 20:36   قرئ 4 مرة   0 تعليق   الحدث
لوبان تساوم الجزائر على استلام الإرهابيين مقابل منح الفيزا للجزائريين

دعت زعيمة حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف في فرنسا مارين لوبان إلى تجميد منح تأشيرات الدخول إلى الأراضي الفرنسية للجزائريين ومنع  الزماقرة من تحويل أموالهم إلى الجزائر، للضغط على السلطات وإرغامها على تسلم متهم بالإرهاب بعد طرده من فرنسا.

 

قالت لوبان في تصريحات صحافية إن  فرنسا تقدّم عشرات الآلاف من التأشيرات للجزائريين سنويا، ويمكننا أن نقول للسلطات الجزائرية إنها إذا لم توافق على استقبال جمال بغال فإننا سنتوقف عن منح التأشيرات لمواطنيها، وأضافت أنه  بالإمكان أيضا منع الجزائريين المقيمين في فرنسا من تحويل الأموال إلى بلادهم، كإجراء لدفع الجزائر إلى الموافقة على استقبال المتهم بالإرهاب جمال بغال بعد طرده من الأراضي الفرنسية، بعد أنقررت طرده بعد استكمال عقوبته المتمثلة في 5 سنوات سجنا بتهمة الارتباط بمنفذي هجومين إرهابيين ضد صحيفة شارلي إيبدو ومتجر يهودي في باريس. وتأتي تصريحات لوبان في الوقت الذي اتخذت فيه القنصلية العامة الفرنسية بالجزائر إجراءات جديدة للجزائريين طالبي  فيزا شنغن، بعد تطبيق التعديل على قانون الهجرة واللجوء الذي يقضي بتقليص عدد التأشيرات الممنوحة لرعايا البلدان التي لها  حراقة على الأراضي الفرنسية ولا تبدي تعاونا كافيا مع باريس من أجل إعادتهم إلى أوطانهم، بعد أن تم تصنيف الجزائر من البلدان قليلة التعاون في هذا المجال بنسبة 52 بالمائة من الطلبات المقدمة لها، وتسجيل 10 آلاف حراق جزائري في باريس بعد أن رفضوا العودة إلى بلادهم بعدما وصلوا إلى الأراضي الفرنسية بصفة قانونية بـالفيزا وكذا حال التوتر التي سادت ملف التأشيرات في المدة الأخيرة بين البلدين، من خلال تصريحات السفير الفرنسي بالجزائر كزافيي دريونكور شهر أفريل الماضي. وتأتي هذه الإجراءات في الوقت الذي اشتكى فيه جزائريون كثر من رفض ملفات تأشيراتهم من طرف القنصليات الفرنسية، من بيهم صحافيون وأطباء وغيرهم رغم أن لهم تأشيرات سابقة انتهت آجال صلاحيتها ولا يزالون في الوضع ذاته. وأكد المدير العام لشركة الحدود الفرنسية فيرنون غونتيي أن الجزائريين يمثلون ثاني أكبر جنسية موجودة في وضع غير قانوني على التراب الفرنسي بأكثر من 10 آلاف شخص، قائلا إن الجزائر من البلدان قليلة التعاون في مجال تسليم تراخيص الإبعاد لمواطنيها، حسب تقرير نائب لجنة القوانين الدستورية بمجلس الشيوخ الفرنسي فرانسوا نوال بيفي، علما أن صاحب التقرير هو ذاته صاحب التعديل الذي نصّ على تقليص إعداد الفيزا الممنوحة للدول التي تتعاون في ترحيل رعاياها الحراقة، قائلا إن القنصليات الجزائرية في فرنسا ترفض تسليم أكثر من نصف طلبات الإبعاد لرعاياها الحراقة المقدمة لها من طرف السلطات الفرنسية.

أسامة سبع

 

تعليقات (0 منشور)

المجموع: | عرض:

إكتب تعليق

الرجاء إدخال الرمز الذي يظهر في الصورة:

Captcha

المزيد من الحدث

كاريكاتور

صورة اليوم

اليومي PDF

الأرشيفات

أعمدة المحور

Algeria Expo

الأرشيفات