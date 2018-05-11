بحوزته رشاش ديكتاريوف وشريطي ذخيرة

إرهابي يسلم نفسه للسلطات العسكرية بأدرار

يواصل الجيش الوطني الشعبي جني ثمار التضييق الذي يمارسه على بقايا الجماعات الإرهابية وكذا المراقبة المستمرة لتحركاتهم، حيث أعلنت وزارة الدفاع الوطني عن تسليم إرهابي نفسه، للسلطات العسكرية بأدرار بالناحية العسكرية الثالثة، بحسب بيان لوزارة الدفاع الوطني

تشهد مختلف النواحي العسكرية استسلام العديد من الإرهابيين نتيجة الضغط الذي تمارسه مفارز الجيش على بقايا الإرهابيين وكذا اطلاقها لـ نداء رحمة لمن تبقى من الإرهابيين لاغتنام هذه الفرصة للعودة إلى جادة الصواب قبل فوات الأوان، وأوضح بيان لوزارة الدفاع الوطني أنه في إطار مكافحة الإرهاب وبفضل الجهود النوعية المتواصلة لقوات الجيش الوطني الشعبي، سّلم إرهابي نفسه، يوم 15 جويلية 2018، للسلطات العسكرية بأدرار بالناحية العسكرية الثالثة. ويتعلق الأمر بالمسمى أبوزو سيدي عمر، الذي التحق بالجماعات الإرهابية سنة 2017. الإرهابي كان بحوزته رشاش من نوع ديكتاريوف وشريطي ذخيرة بالإضافة إلى كمية من الذخيرة، من جهة أخرى، أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي، خلال عمليات متفرقة بكل من البويرة، والأغواط، 04 أشخاص وحجزت بندقية صيد و312 وحدة من مختلف المشروبات ومركبتين 02 سياحيتين.