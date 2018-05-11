بروكسل تدعو لتجنب "الحرب التجارية"

دعا رئيس المجلس الأوروبي، دونالد توسك، في بكين كلا من الصين والولايات المتحدة وروسيا إلى "تجنب الفوضى"، التي ستنتج عن الحرب التجارية.

وقال توسك، خلال لقاء مع رئيس الوزراء الصيني لي كيكيانغ، اليوم الاثنين، نقلا عن روسيا اليوم "لم يفت الأوان لتجنب النزاع والفوضى"، داعيا إلى الشروع في إصلاح منظمة التجارة العالمية.

وشدد السياسي الأوروبي على أن تحسين النظام العالمي هو واجب مشترك ليس فقط على أوروبا والصين، وإنما على الولايات المتحدة وروسيا، لافتا إلى أهمية تجنب الخوض في حروب تجارية، والتي تؤدي في أغلب الأحيان إلى "نزاعات مفتوحة".