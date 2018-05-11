تسليم 554 سيارة متعددة المهام ورباعية الدفع لفائدة وزارة الدفاع وهيئات وطنية

تم أمس تسليم 554 سيارة متعددة المهام ورباعية الدفع بمختلف أنواعها، ذات العلامة مرسيدس بنز صنف "ج" وسبرينتر، من صنع الشركة الجزائرية لصناعة السيارات بتيارت لفائدة وزارة الدفاع الوطني وهيئات وطنية ومؤسسات عمومية وخاصة.

وذكر بيان لوزارة الدفاع الوطني أن "السيارات 554 بمختلف أنواعها (نقل الأفراد، سيارات مخصصة للشرطة العلمية، التدخل، شاحنات مصفحة، عربات مكافحة الحرائق، النقل المدرسي و الإسعاف الطبي والصحي) ذات العلامة مرسيدس بنز صنف (ج) وسبرينتر من صنع الشركة الجزائرية لصناعة السيارات ببوشقيف ولاية تيارت /ن.ع.2، لفائدة المديرية المركزية للعتاد لوزارة الدفاع الوطني، وزارة العدل، المديرية العامة للأمن الوطني، الحماية المدنية بالإضافة إلى هيئات وطنية عمومية و خاصة.

ويأتي هذا التسليم الجديد ليؤكد حرص القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي على تطوير صناعة دفاع وطنية، بمواصفات عالمية ومنتوج ذو جودة عالية، وكذا خلق مناصب شغل مستدامة بتكوين عالي ومستمر للمستخدمين، والاستجابة لطلبات زبائنها في الآجال المحددة لبلوغ الأهداف المسطرة.