يعتبر المخطط لهجوم شارلي إيبدو وهروب أحد قياديي الجيا

الجزائر تستلم جمال بغال بعد خروجه من سجن فرنسي

استلمت الجزائر ظهر اليوم جمال بغال بعد ترحيله مباشرة عند خروجه من السجن صباح أمس، وقالت وكالة فرانس برسأن الأب الروحي لمنفذي هجوم شارلي إيبدو ومحاول تهريب أحد قياديي الجيا من سجن فرنسيقد غادر سجن فيزين لو كوكي في حدود الساعة الخامسة ونصف فجرا، ليتم ترحيله مباشرة، حيث أقلعت الطائرة التي تقله إلى الجزائر في حدود الساعة العاشرة ونصف.

قال المصدر إنجمال بغال البالغ من العمر 52 سنة قد تم تجريده من الجنسية الفرنسية، وقد غادر سجن فيزين لو كوكي غرب فرنسا في حدود الساعة الخامسة ونصف فجرا، ليتم ترحيله مباشرة، حيث أقلعت الطائرة التي تقله إلى الجزائر في حدود الساعة العاشرة ونصف، وأشار المصدر إلىأن سلوك جمال بغال كان هادئا، ولم يقم بأي عمل يشكل مفاجأة للشرطة الفرنسية. ويأتي ترحيل بغال بعدمفاوضات دبلوماسية دقيقة بين باريس والجزائر حول هذه القضية، حيث سعت الدولة الفرنسية إلى التوصّل إلى اتفاق مع السلطات الجزائرية من أجل ترحيل بغال إلى الجزائر فور خروجه إلى السجن تفاديا لبقائه على الأراضي الفرنسية. وأكد مصدر مطلع في قصر الإليزيه أن الترحيل لم يكن ليصبح ممكنا لولا تعاون السلطات الجزائرية.وقالت جريدة لوموند الفرنسية في 11 جويلية الماضي، إنه بعد مفاوضات دبلوماسية دقيقة بين باريس والجزائر حول هذه القضية، يبدو أن الأمور تسير على ما يرام، وأضافت أنه تم إصدار تصريح قنصلي بشكل سريع يسمح بعودته إلى بلده الأصلي بعدما انتهت صلاحية وثائق هويته.

ويلقب جمال بغال بـالأب الروحي للشقيقين كواشي وأميدي كوليبالي، منفذي الهجوم على مكاتب الصحيفة الفرنسية الساخرة شارلي إيبدو في جانفي 2015، فيما كان لكوليبالي علاقة بالهجوم أيضا، كما نفّذ هجوما آخر على مركز تجاري يهودي في باريس في التاسع من جانفي من العام ذاته.وكانت السلطات الفرنسية قد حكمت على بغال في العام 2005 بالسجن لمدّة عشر سنوات بسبب علاقاته بشبكات إرهابية، كما تمّ الحكم عليه لعشر سنوات أخرى في السجن في العام 2013 لكونه الرأس المدبّر لعملية فرار أحد القياديين السابقين في الجماعة الإسلامية المسلحة الجيا إسماعيل آيت بلقاسمأحد المتهمين في موجة التفجيرات بميترو باريس عام 1995.ونجا جمال بغال من القانون الفرنسي ضد الإرهاب الذي صدر في العام 2016، وتأتي عملية إطلاق سراحه بوقت أبكر بثلاثة وعشرين شهرا ونصف شهر، بناء على حقوق المعتقلين غير الإرهابيين في السجون الفرنسية.وأكّد القائمون على أمن سجن فيزان قرب مدينة رين أين كان بغال معتقلا لوكالات صحافية فرنسية أن مدّة اعتقاله مرّت دون مشاكل. وكان القضاء الجزائري قد حكم على بغال بالسجن لمدة عشرين عاما بسبب نشاطاته في الجماعة الإسلامية المسلحة.