قال إنها تتمثل في شركتين ومدرستين

السفير التركي يقزم نشاطات منظمة غولن في الجزائر

قزم سفير تركيا بالجزائر محمد بوروي نشاط جماعة فتح الله غولن المتهم من أنقرة بتدبير محاولة انقلاب على الرئيس رجب طيب أردوغان قبل سنتين، قائلا أنه جد محدود، ويتعلق الأمر بشركتين ومدرستين، مبرزا أن المحادثات بين الطرفين مستمرة، مشيدا بالتجربة الجزائرية في محاربة التطرف والإرهاب.

أكد السفير التركي في ندوة صحافية بمناسبة الذكرى الثانية لمحاولة الانقلاب الفاشلة على الرئيس طيب رجب أردوغان، وجود حوار متواصل مع الجزائر بشأن عناصر المنظمة الإرهابية، مشيدابدعم الجزائر للحكومة والشعب التركيين خلال المحاولة الانقلابية الفاشلة، قائلاإن السلطات التركية ظلت تحذّر الدول من خطورة هذه المنظمة على أمنها، مؤكدا أنه فتح مع السلطات الجزائرية محادثات حول وجود تنظيم فتح الله غولن قائلا نحن في حوار مستمر مع السلطات الجزائرية بشأن وجود نشاط، لكنه محدود جدا، لجماعة غولن في الجزائر. وردا على سؤال متعلق بما يمكن أن تفعله الجزائر، خاصة أن بلاده تصنف جماعة غولن تنظيما إرهابيا، ذكر أن تجربة الجزائر في مجال محاربة الإرهاب، مشهود لها في كل مكان، والجزائر لا تميز بين تنظيم إرهابي وآخر، مجددا اتهامات تركيا لغولن المقيم في الولايات المتحدة الأمريكية، وتحدث عن مسعى مطول اتخذه غولن، من خلال التغلغل في عدد من المؤسسات، بداية بالمدارس والجامعات والإدارات وحتى الجيش، لتكوين فصيل ذي عقيدة معادية للدولة التركية. كما أشار السفير إلى دخول 100 ألف جزائري لتركيا منذ بداية السنة، فيما استقر العدد السنة الماضية عند 220 ألف، بزيادة قدرها 15 بالمائة عن سنة 2016، وأكد اتخاذ تسهيلات عديدة في مجال منح التأشيرة، حيث بلغت 60 ألفا، ودعم الرحلات بين البلدين لتصل إلى 50 رحلة أسبوعيا عبر الجويتين الجزائرية والتركية، وفتح خط جوي جديد مباشر إلى مدينة أنطاليا تزامنا مع العطلة الصيفية. وللإشارة فإن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قد بحث ملف نشاط منظمة فتح الله غولن -التي تصنفها أنقرة على أنها إرهابية- بالجزائر، مع الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، خلال زيارته الأخيرة للجزائر.