تأمين الحدود ومحاربة التهريب أهم التحديات التي تنتظره

بلقصير ينصب العقيد قندوسي قائدا جديدا للدرك الوطني بتمنراست

أشرف العميد غالي بلقصير قائد الدرك الوطني، باسم الفريق قايد صالح، نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، على تنصيب العقيد قندوسي عبد القادر قائدا للقيادة الجهوية السادسة للدرك الوطني بتمنراست، خلفا للعميد رملي عبد الكريم، طبقا للمرسوم الرئاسي المؤرخ في 12 جويلية 2018، وتنفيذا لمخطط التحويل لسنة 2018.

تقلد القائد الجديد مهامه رسميا للقيادة الجهوية السادسة للدرك الوطني بتمنراست، بعدما تم تعيينه على رأسها خلال الحركة الأخيرة على رأس جهاز الدرك الوطني، حيث أجري حفل التنصيب بعدما استُقبل العميد قائد الدرك الوطني غالي بلقصير من طرف اللواء مفتاح صواب قائد الناحية العسكرية السادسة، ليتنقل بعدها إلى مقر القيادة الجهوية السادسة للدرك الوطني، أين تم تسليم واستلام راية القيادة الجهوية السادسة للدرك الوطني، بحضور ضباط وإطارات الناحية. وإثر ذلك، قام العميد قائد الدرك الوطني بزيارة تفتيش وتفقد لمختلف الهياكل والمنشآت التابعة للقيادة الجهوية السادسة للدرك الوطني بتمنراست. وينتظر القائد الجديد عمل كبير خاصة في ظل ارتفاع معدلات الإجرام وتطور وسائله وكذا تسجيل ارتفاع عمليات التهريب رغم النتائج الكبيرة التي يحققها أفراد الجيش الوطني وعناصر حرس الحدود التابعة لجهاز الدرك الوطني، إضافة إلى النتائج الجيدة المحققة خلال السنوات الأخيرة في محاربة الجريمة بمختلف أشكالها وتمكن مختلف الوحدات من حل العديد من القضايا الشائكة، كما سيكون العقيد أمام مواجهة عصابات تهريب البشر في ظل نزوح آلاف من الأفارقة يوميا نحو الجزائر.