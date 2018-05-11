وجهت لمؤسسات وهيئات عمومية

وزارة الدفاع تسلّم 554 سيارة من نوع مرسيدسبنز

تواصل مؤسسةالجيشنجاحاتها في خوض غمار إنعاش الاقتصاد الوطني بخطى ثابتة لتحقيق الاكتفاء الذاتي وطنيا وتخفيض فاتورة الاستيراد وتنويع مصادر الدخل، حيث سلمت الشركة الجزائرية لصناعة السيارات 554 سيارة متعددة المهام ورباعية الدفع بمختلف أنواعها.

قال بيان لوزارة الدفاع الوطني إنه مواصلة لتجسيد برنامج الإنعاش الاقتصادي الذي بادر به فخامة رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، الرامي إلى بعث الصناعة الوطنية والحد من تبعية الاقتصاد الوطني للخارج، وتنفيذا لتعليمات الفريق نائب وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي المتعلقة بالتطوير النوعي والمستمر لقدرات الصناعات العسكرية، بما يُلبي احتياجات قواتنا المسلحة، تم الإثنين 16 جويلية 2018، تسليم 554 سيارة متعددة المهام ورباعية الدفع بمختلف أنواعها (نقل الأفراد، سيارات مخصصة للشرطة العلمية، التدخل، شاحنات مصفحة، عربات مكافحة الحرائق، النقل المدرسي والإسعاف الطبي والصحي، ذات العلامة مرسيدس بنز صنف (ج) وسبرينتر من صنع الشركة الجزائرية لصناعة السيارات ببوشقيف بولاية تيارت بالناحية العسكرية الثانية، لفائدة المديرية المركزية للعتاد لوزارة الدفاع الوطني، وزارة العدل، المديرية العامة للأمن الوطني، الحماية المدنية بالإضافة إلى هيئات وطنية عمومية وخاصة. ويأتي هذا التسليم الجديد ليؤكد حرص القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي على تطوير صناعة دفاع وطنية، بمواصفات عالمية ومنتوج ذي جودة عالية، وكذا خلق مناصب شغل مستدامة بتكوين عال ومستمر للمستخدمين، والاستجابة لطلبات زبائنها في الآجال المحددة لبلوغ الأهداف المسطرة.