ولد عباس ينتقد بعض أصوات المعارضة الداعية إلى "انتقال ديمقراطي" في الجزائر

انتقد الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني, جمال ولد عباس, يوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة, بعض أحزاب المعارضة التي تدعو إلى "انتقال ديمقراطي" في الجزائر.

وقال ولد عباس في ندوة صحفية نشطها بمقر الحزب على هامش لقائه مع المنتخبين المحليين وإطارات الحزب بالجزائر العاصمة, ردا على دعوات بعض أحزاب المعارضة إلى "انتقال ديمقراطي في الجزائر", أن الجزائر "تعيش في ديمقراطية ولديها رئيس منتخب من طرف الشعب ومؤسسات دستورية قائمة, كما أن حرية التعبير مضمونة", مشيرا إلى أن "الداعين إلى انتقال ديمقراطي يبحثون عن مفهوم جديد للديمقراطية".