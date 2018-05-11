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ولد عباس ينتقد بعض أصوات المعارضة الداعية إلى "انتقال ديمقراطي" في الجزائر

  17 جويلية 2018 - 15:43   قرئ 36 مرة   0 تعليق   الحدث
ولد عباس ينتقد بعض أصوات المعارضة الداعية إلى "انتقال ديمقراطي" في الجزائر

انتقد الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني, جمال ولد عباس, يوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة, بعض أحزاب المعارضة التي تدعو إلى "انتقال ديمقراطي" في الجزائر.

 

وقال ولد عباس في ندوة صحفية نشطها بمقر الحزب على هامش لقائه مع المنتخبين المحليين وإطارات الحزب بالجزائر العاصمة, ردا على دعوات بعض أحزاب المعارضة إلى "انتقال ديمقراطي في الجزائر", أن الجزائر "تعيش في ديمقراطية ولديها رئيس منتخب من طرف الشعب ومؤسسات دستورية قائمة, كما أن حرية التعبير مضمونة", مشيرا إلى أن "الداعين إلى انتقال ديمقراطي يبحثون عن مفهوم جديد للديمقراطية".

وفي ذات السياق, انتقد الأمين العام للحزب مطالبة ذات الأطراف بتدخل المؤسسة العسكرية في الشؤون السياسية للبلاد, مؤكدا أن "الجيش الوطني الشعبي عبر في عديد المرات عن رفضه التدخل في السياسة وعن حرصه على القيام بمهامه الدستورية في تأمين الحدود والسهر على أمن الوطن", مبرزا أن "الجزائر ليست من جمهوريات الموز".
وقال ولد عباس أنه "التقى مؤخرا بعدد من قادة المعارضة وعبر لهم عن استعداد حزب جبهة التحرير الوطني للعمل مع كل من يساند برنامج رئيس الجمهورية", غير أنه --مثلما أضاف-- "يرفض المساومة".
 
 

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