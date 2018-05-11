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خرجوا في مسيرة حاشدة شلّت حركة المرور كليا

متقاعدو ومشطوبو الجيش يغلقون العاصمة

  17 جويلية 2018 - 20:11   قرئ 27 مرة   0 تعليق   الحدث
متقاعدو ومشطوبو الجيش يغلقون العاصمة

نظم متقاعدو ومعطوبو ومشطوبو الجيش الوطني الشعبي احتجاجات في عدة نقاط شرق الجزائر العاصمة، أمس، مما تسبب في توقف حركة المرور في عدة محاور إضافة إلى ازدحام شديد على مستوى الطريق السريع باتجاه مدخل الجزائر العاصمة.

 

شهد الطريق السيار شرق-غرب مقطع بومرداس والبويرة باتجاه الجزائر العاصمة صباح أمس، خروج آلافمن المحتجين منمتقاعدي ومعطوبي ومشطوبي الجيش الوطني الشعبي قادمين من مختلف ولايات الوطن في مسيرة احتجاجية غاضبة باتجاه العاصمة مطالبين بتسوية مطالبهم المرفوعة لدى الجهات الوصية.

وانطلقت المسيرة السلمية منذ الساعة العاشرة من صباح أمس، بمشاركة آلاف من أعوانها الذين حاولوا الزحف إلى الجزائر العاصمة، حيث حاول متقاعدو الجيش بلوغ وسط العاصمة مشيا على الأقدام، بعد تجمعهم في عدد من المدن بالضواحي الشرقية للعاصمة، على غرار الكاليتوس والدار البيضاء والرغاية، إلى غاية وصولهم إلى مدخل العاصمة أين قاموا بإغلاق الطريق بمحاذاة منتزه الصابلات مانعين حركة المرور التي عرفت شللا كبيرا. كما شهدت الطرق المؤدية من وإلىالرويبة، باب الزوار، الدار البيضاء، الرغاية، مطار الجزائر وبرج الكيفان، تذبذبا في حركة المرور، وأحيانا توقفا تاما.  ويواصل متقاعدو الجيش احتجاجهم كما ينظمون مسيرات أو وقفات احتجاجية مماثلة للتي نفذوها صباح أمس، للمطالبة أساسا بإعادة دمج العناصر التي ما زال سنها يسمح لها بالعودة إلى صفوف الجيش، والرعاية الطبية للجنود السابقين الذين أصيبوا أثناء فترة الخدمة، وزيادة منحة المعاش وتحسين الرعاية الاجتماعية. وحمل المحتجون شعارات رافضة لتهميش هذه الفئة التي كافحت جنبا إلى جنب رفقة مختلف الأسلاك الأمنية إبان العشرية السوداء. وعرفت طرق بومرداس والبويرة باتجاه العاصمة شللا كبيرا في حركة المرور منذ الفترة الصباحيةرغم التعزيزات الأمنية المشددة المدعومة بقوات مكافحة الشغب في أوساط المحتجين، والتي كبحت وصول جموع المحتجين إلى الجزائر العاصمة.

ضاوية م

 

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