ولد عباس يردّ على مطلب تدخل الجيش في السياسة

قايد صالح صديق بوتفليقة والتغييرات في الأجهزة الأمنية من صلاحياته

أكد الأمين العام للأفلان جمال ولد عباس أنّ التغييرات التي أُحدثت على مستوى الأجهزة الأمنية قام بها الرئيس بوتفليقة في إطار صلاحياته الدستورية ولا تحتاج إلى تبريرات، لافتا إلى أنّ دعوة رئيس حمس المؤسسة العسكرية إلى إحداث التغيير كان قد ردّ عليها رئيس أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح سابقا، ووضح علاقة الجيش بالسياسة.

تحدث ولد عباس، خلال الندوة الصحافية التي عقدها بمقرّ الحزب الأحرار الستة، عقب تنصيب اللجنة الولائية لإعادة انتشار الحزب بالعاصمة، عن دعوة المعارضة المؤسسة العسكرية للتدخل في السياسة، مؤكّدا أنه لا دخل للجيش في السياسة. وتابع أمين عام الحزب العتيد يقول: الجيش في الحدود يقوم بدوره في حماية التراب الوطني من الإرهاب أليس هو من كشف محاولة إدخال الكوكايين إلى ميناء وهران؟، مضيفا: اتركوا الجيش في الثكنة ودعوه يقوم بمهامه الموكلة إليه بحكم الدستور.

وخاض ولد عباس، في العلاقة التي تجمع الرئيس بوتفليقة برئيس أركان الجيش نائب وزير الدفاع الوطني الفريق أحمد قايد صالح، وقال إنها علاقة صداقة جيدة، مشيرا إلى أنّالفريق أحمد قايد صالح قد حسم الأمر فيما يتعلق بعلاقة الجيش بالسياسة في أكثر من مناسبة حين قال: اتركوا الجيش يؤدي واجبه في حماية التراب الوطني بعيدا عن السياسة.

الأفلان مع مرشح التوافق إذا اقترحه بوتفليقة

أفاد أمين عام الأفلان بخصوص ملف الانتخابات الرئاسية المقبلة، بأنّ عبد العزيز بوتفليقة هو المرشح الوحيد لحزب جبهة التحرير الوطني، إلا إذا رفض هو ذلك، مضيفا أن الحزب يدعم أي مقترح يعرضه الرئيس سواء تعلق بعدم الترشح أو دعم مرشح توافقي. وحذّر ولد عباس المناضلين وقيادات الحزب من الترشح للرئاسيات، مشيرا إلى أن بإمكان قيادات الأفلان أن يصبحوا وزراء وأن يطمحوا في كل الوظائف إذا أتيحت لهم الفرصة، لكن ممنوع عليهم الترشح للرئاسيات في وجه رئيس الحزب عبد العزيز بوتفليقة، قائلا: انسوا الرئاسة. وتابع: ما حصل سنة 2004 لن يتكرّر اليوم، لسنا غدارين.

ونفى ولد عباس انتهاج سياسة التخويف في إدارة دواليب الحزب العتيد، مؤكدا أن كل قرارات لجنة الانضباط المكونة من 19 عضوا هي قرارات لا دخل للأمين العام فيها، على اعتبار أن لجنة الانضباط جهاز سيد بحكم القانون الداخلي للحزب، مؤكدا أن صلاحياته لا تتعدى الاطلاع على قرارات اللجنة ومحاولة تخفيفها، فيما لا يملك صلاحية تشديد العقوبات، إلا فيما يتعلق بالتعدي على الحزب أو شخص رئيس الحزب الذي اعتبره ولد عباس خطا أحمر.

نرفض مساومة الأحزاب مقابل دعم بوتفليقة

عاد ولد عباس في حديثه إلى أولى عهدات الرئيس بوتفليقة، مؤكّدا رفض المساومات، وفتح ملفّا قديما يتعلق بالعهدة الأولى وهو يوجّه انتقادات لحركة مجتمع السلم وكذا التجمع الوطني الديمقراطي، قائلا إن قيادتي هذين الحزبين طلبتا من الرئيس بوتفليقة وهو مرشح تقديم وعود بمنح حزبيهما حقائب وزارية مقابل الدعم لكنه رفض ذلك. وقال أمين عام الأفلان إنّ الراحل محفوظ نحناح الذي كان صديقا للرئيس بوتفليقة سأله عن المقابل الذي سيتلقاه حزبه في حال فوز بوتفليقة، ليرد هذا الأخير حسب رواية ولد عباس: أنا لا أتساوم، لن أعدكم بأي شيء.

حكيمة ذهبي