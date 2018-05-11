تغييرات بالجملة بعد أيام عن تقلّد مناصبهم الجديدة

لهبيري وبلقصير يضخون دماء جديدة على رأس كبريات الولايات

تتوالى عمليات إنهاء المهام عبر العديد من المؤسسات الأمنية بعد تغيير قياداتها من خلال تنصيب العميد غالي بلقصير على رأس قيادة الدرك الوطني وتعيين العقيد مصطفى لهبيري على رأس المديرية العامة للأمن الوطني، حيث غيّر الأوّل قيادات 3 نواح عسكرية، في حين غيّر لهبيري رؤساء أمن 4 ولايات كبرى هي الجزائر، وهران، تيبازة وتلمسان.

يواصل المدير العام للأمن الوطني مصطفى لهبيري إجراء تغييرات على رأس مديريات الأمن في عدد من الولايات، بعد 3 أسابيع عن تعيينه على رأس جهاز الشرطة خلفا لعبد الغني هامل الذي تمت تنحيته بتاريخ 26 جوان الفارط، حيث أنهى مهام مدير الأمن الولائي لولاية تلمسان مراقب الشرطة صالح مخلوف بعد سلسلة من الإقالات التي بدأت بإنهاء مهام رئيس أمن ولاية الجزائر نور الدين براشدي الذي عوض بمراقب الشرطة بطاش محمد، في أول قرار للعقيد بعد تعيينه على رأس المديرية، ليتخذ قرارا ثانيا تمثل في إنهاء مهام رئيس أمن ولاية وهران مراقب الشرطة صالح نواصري الذي كان قد شغل منصب رئيس أمن ولاية وهران لأكثر من ست سنوات ليعوض بعبد المالك بومصباحي، ليليه قرار إنهاء مهام رئيس أمن تيبازة مراقب الشرطة سليم جاي جاي، وبقيت هذه القرارات التي مست كبريات الولايات غامضة الأسباب وتشير إلى إحداث أخرى في عدد من الولايات، كما تم تداول أنباء أمس عن قيام العقيد مصطفى لهبيري المدير العام للأمن الوطني بتعيين فاروق عاشور المدير الفرعي للإحصائيات والإعلام بالمديرية العامة للحماية المدنية على رأس خلية الإعلام والصحافة بالمديرية العامة للأمن الوطني، ليعوض بذلك عميد أول للشرطة هند عكوش التي كانت قد تقلدت المنصب ذاته قبل قرابة سنة ونصف من اليوم خلفا لأعمر لعروم الذي كان قد تقلد المنصب ذاته قبل أن يستدعى لمزاولة مهام أخرى.

من جهته، أعلن العميد غالي بلقصير قائد الدرك الوطني عن جملة من التغييرات على رأس القيادات الجهوية، وكانت البداية بالقيادة الجهوية الخامسة بقسنطينة، حيث أشرف العميد على تنصيب العقيد سماعيل سرهود قائدا للقيادة الجهوية الخامسة للدرك الوطني بقسنطينة، خلفا للعميد طاهر مغالط، في إطار تنفيذ مخطط التحويل السنوي لحساب سنة 2018، تلاه تغيير على مستوى القيادة الجهوية السادسة للدرك الوطني بتمنراست بعدما تم تعيينه على رأسها خلال الحركة الأخيرة على رأس جهاز الدرك الوطني، حيث أجري حفل تنصيبالعقيد قندوسي عبد القادر بعد أن استُقبل من طرف اللواء مفتاح صواب قائد الناحية العسكرية السادسة، ليتنقل بعدها إلى مقر القيادة الجهوية السادسة للدرك الوطني أين تم تسليم واستلام راية القيادة الجهوية السادسة للدرك الوطني، بحضور ضباط وإطارات الناحية. وينتظر القائد الجديد عمل كبير خاصة في ظل ارتفاع معدلات الإجرام وتطور وسائله وكذا تسجيل ارتفاع عمليات التهريب رغم النتائج الكبيرة التي يحققها أفراد الجيش الوطني وعناصر حرس الحدود التابعة لجهاز الدرك الوطني، إضافة إلى النتائج الجيدة المحققة خلال السنوات الأخيرة في محاربة الجريمة بمختلف أشكالها، وتمكنت مختلف الوحدات بحل العديد من القضايا الشائكة، كما سيكون العقيد أمام مواجهة عصابات تهريب البشر في ظل نزوح آلاف من الأفارقة يوميا نحو الجزائر، ليختمها بتنصيب العميد رملي عبد الكريم قائدا للقيادة الجهوية الرابعة للدرك الوطني بورقلة خلفا للعميد لالماص مصطفى.