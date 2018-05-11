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كان قد حكم عليه غيابيا بـ20 سنة سجنا في 2003

القضاء الجزائري يعيد فتح الملفات القضائية لجمال بغال

  17 جويلية 2018 - 20:30   قرئ 35 مرة   0 تعليق   الحدث
القضاء الجزائري يعيد فتح الملفات القضائية لجمال بغال

سيمثل الإرهابيجمال بغال، الذي تسلمته الجزائر أول أمس من فرنسا، أمام القضاء بعد أن حكم عليه في الجزائر غيابيا في 2003 بـ20 سنة في قضية انتماء إلى جماعة إرهابية، وسيتم تقديمه للسلطات القضائية المكلفة بملفه من أجل إفراغ الأمر الدولي بالقبض عليه الصادر من قبل الأنتربول في 15 أوت2001.

 

قالت مصادر متطابقة في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الجزائرية إنالسلطات القضائية الجزائرية قد حاولت من خلال هذا الإجراء الدولي ترحيل المتهم من فرنسا من أجل محاكمته دون أن تلقى تجاوبا من نظيرتها الفرنسية التي رفضت هذا الطلب بحجة أن المعني حامل للجنسية الفرنسية التي جرد منها عام 2006، بعد أنتوبع أيضا عدة مرات من طرف السلطات القضائية الفرنسية في قضايا ذات صلة بالإرهاب، حيث صدرت في حقه أحكام بالسجن آخرها يعود لسنة 2006. واستلمت الجزائر جمال بغال بعد ترحيله مباشرة عند خروجه من السجن، حيث قالت وكالة فرانس برس إن  الأب الروحي لمنفذي هجوم شارلي إيبدو ومحاول تهريب أحد قياديي  الجيا من سجن فرنسي غادر سجن  فيزين لو كوكي، في حدود الساعة الخامسة والنصف فجرا، ليتم ترحيله مباشرة، حيث أقلعت الطائرة التي تقله إلى الجزائر في حدود الساعة العاشرة ونصف،وقال المصدر ذاته إن جمال بغال البالغ من العمر 52 سنة قد تم تجريده من الجنسية الفرنسية، وقد غادر سجن  فيزين لو كوكي في غرب فرنسا، في حدود الساعة الخامسة ونصف فجرا، ليتم ترحيله مباشرة، حيث أقلعت الطائرة التي تقله إلى الجزائر في حدود الساعة العاشرة ونصف، مشيرا إلى أن سلوك جمال بغال كان هادئا، ولم يقم بأي عمل يشكل مفاجأة للشرطة الفرنسية. ويأتي ترحيل بغال بعد مفاوضات دبلوماسية دقيقة بين باريس والجزائر حول هذه القضية، حيث سعت الدولة الفرنسية إلى التوصّل إلى اتفاق مع السلطات الجزائرية من أجل ترحيل بغال إلى الجزائر فور خروجه من السجن، تفاديا لبقائه على الأراضي الفرنسية، حيث أكد مصدر مطلع من قصر الإليزيه أن الترحيل لم يكن ليصبح ممكنا لولا تعاون السلطات الجزائرية. وقالت جريدة  لوموند الفرنسية، في 11 جويلية الماضي، إنه بعد مفاوضات دبلوماسية دقيقة بين باريس والجزائر حول هذه القضية، يبدو أن الأمور تسير على ما يرام، وأضافت أنه تم بشكل سريع إصدار تصريح قنصلي يسمح بعودته إلى بلده الأصلي بعدما انتهت صلاحية وثائق هويته.

أسامة سبع

 

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