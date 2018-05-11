الشروع في التحضير للدورة الثانية للحوار الاستراتيجي

الاتحاد الأوروبي يشيد بتجربة الجزائر في مكافحة الإرهاب

أشاد منسق مكافحة الإرهاب لدى الاتحاد الأوروبي جيلس دوكارشوف بالتجربة الجزائرية الرائدة في مجال مكافحة الإرهاب، وشددالمسؤول الأوروبي على أهمية هذا الحوار بالنسبة للاتحاد الأوروبي بالنظر للدور الاستراتيجي والمركزي للجزائر وتجربتها الرائدة في مجال مكافحة الإرهاب، وذلك خلال لقاء بالوزير الشؤون الخارجية عبد القادر مساهل، بحضور موظفين سامين أوروبيين مع نظرائهم الجزائريين تحضيرا للدورة الثانية للحوار الاستراتيجي الجزائر-الاتحاد الأوروبي حول المسائل الأمنية ومكافحة الإرهاب المقرر شهر أكتوبر المقبل بالجزائر.

أشار دوكارشوف إلى التحضير رفقة أعضاء من المفوضية الأوروبية والمصلحة الأوروبية للدورة الثانية للحوار الاستراتيجيالتي سيترأسها وزير الشؤون الخارجية عبد القادر مساهل، والممثلة السامية للاتحاد الأوروبي المكلفة بالشؤون الخارجية والسياسة الأمنية فيديريكا موغيريني، في الخريف المقبل بالجزائر. وأبرز المتحدث أهمية هذا الحوار بالنسبة للاتحاد الأوروبي بالنظر للدور الاستراتيجي والمركزي للجزائر وتجربتها الرائدة في مجال مكافحة الإرهاب.وأضاف المسؤول الأوروبي أن لقاءه مع مساهل قد مكّن من تأطير وضعية العلاقات الثنائية الثرية للغاية في مختلف المجالات،خصوصا ما تعلق بالأمن المعلوماتي والوقاية من الراديكالية وتمويل الإرهاب وتبادل التحليلات حول الوضع الإقليمي لا سيما في الساحل. في سياق متصل،دعت الممثلة السامية للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، فيديريكا موغيريني، إلى الاستفادة من التجربة الجزائرية في مكافحة الإرهاب، قائلة إن الجزائر تحظى بتجربة عالمية معترف بها في مجال مكافحة الإرهاب، ويمكنها تقديم تجربة مؤكدة للاتحاد الأوروبي في هذا المجال، مشيرا إلى أنها تقوم بعمل معتبر لتأمين حدودها، وتلعب دورا أساسيا في استقرار المنطقة، مؤكدةأن الحوار الاستراتيجي بين الجزائر والاتحاد الأوروبي في مجال الأمن الإقليمي يكتسي أهمية بالغة بالنسبة للاتحاد. ووصفت رئيسة الدبلوماسية الأوروبية بمناسبة إطلاق الدورة الأولى لهذا الحوار غير الرسمي، الجزائر بـالشريك الرئيس للاتحاد الأوروبي، ليس فقط في المتوسط وفي شمال إفريقيا والساحل، بل في إفريقيا بأسرها، قائلة إن المحادثات الأولى بين الجزائر والاتحاد الأوروبي حول الأمن الإقليمي التي انطلقت كانت جد هامة ومثمرة، مشيرة إلى أن هذا العمل سيتواصل على مستوى فرق خبراء من الطرفين.