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بعدما أمر بإيداعهم رهن الحبس بسبب علاقاتهم المشبوهة مع البوشي

قاضي التحقيق يستمع ثانية لنجل تبون وبمير بن عكنون السابق

  17 جويلية 2018 - 20:40   قرئ 41 مرة   0 تعليق   الحدث
قاضي التحقيق يستمع ثانية لنجل تبون وبمير بن عكنون السابق

استمع قاضي التحقيق بالغرفة التاسعة بمحكمة سيدي امحمد أمس، مرة ثانية إلى نجل الوزير الأول السابق  عبد المجيد تبون المدعو  خ.ت، إلى جانب رئيس بلدية بن عكنون السابق، بعد أن أمر مؤخرا بإيداعهم رهن الحبس المؤقت بسبب علاقتهم المشبوهة مع  البوشي المتورط في قضية الـ 7 قناطير من الكوكايين.

 

قدمت عناصر الدرك الوطني أمس، نجل الوزير الأول السابق  عبد المجيد تبون، ورئيس بلدية بن عكنون السابق، أمام قاضي التحقيق بالغرفة التاسعة بمحكمة سيدي امحمد، بعدما أمر مؤخرا بإيداعهم رهن الحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية بالحراش، بسبب علاقتهم المشبوهة مع المتهم الرئيس في قضية الـ 7 قناطير من الكوكايين المدعو  البوشي، إلى جانب إيداعوكلاء جمهورية و12 إطارا بمحافظات عقارية ورؤساء دوائر تعمير بالعاصمة رهن الحبس، بعد أن جهت لهم تهم ثقيلة شملتتلقي مزايا غير مستحقة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، استغلال النفوذ وإساءة استغلال الوظيفة. وكان رئيس بلدية بن عكنون السابق قد صرح فيالحضور الأول أمام قاضي التحقيق بالقطب الجزائي بمحكمة سيدي امحمد بأنه حرر رخصة بناء لمكتب المدعو  كمال البوشي من أجل تسييج  فيلا، فيما قام بمنح رخص بناء أخرى لصالح  البوشي من أجل بناء عقارات يملكها ببن عكنون، العناصر، سعيد حمدين، حيدرة. أمام فيما يخص جنحة تلقى مزية غير مستحقة، أكد رئيس بلدية بن عكنون السابق أن المدعو كمال  البوشي منحه صندوقين من السمك بغية توزيعهم على الفقراء. أما فيما يخص نجل  تبون، فكشفت التحقيقات أنه منح سابقا رخص استيراد اللحوم المجمدة للمدعو  كمال البوشي.

إيمان فوري

 

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