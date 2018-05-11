بعد الحركة الواسعة التي مست العديد من الأسلاك

بوتفليقة يجري حركة جزئية في صفوف النوّاب العامّين لمجالس القضاء

أجرى رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة حركة جزئية، أمس الثلاثاء، في سلك القضاء على مستوى المجالس والمحاكم عبر القطر الوطني.

وحسب بيان لرئاسة الجمهورية فإن الحركة مسّت كل من:

سعيدي محمد رئيس مجلس قضاء أدرار يعين رئيسا لمجلس قضاء الأغواط.

بن عمارةاسماعيل رئيس مجلس قضاء خنشلة يعين رئيسا لمجلس قضاء باتنة.

حاج علي أوشافع رئيس محكمة معسكريعين رئيسا لمجلس قضاء جيجل

غريون محمود رئيس مجلس قضاء المسيلة يعين رئيسا لمجلس قضاء تبسة.

زادي بوجمعة رئيس مجلس قضاء المدية يعين رئيسا لمجلس قضاء سطيف

منصور أحمد رئيس مجلس قضاء الأغواط يعين رئيسا لمجلس قضاء المدية.

بودربالة محمد رئيس مجلس قضاء تبسة يعين رئيسا لمجلس قضاء المسيلة.

ميسوري عمارة مستشار دولة بمجلس الدولة يعين رئيسا لمجلس قضاء معسكر.

نوخة علي رئيس محكمة قسنطينة يعين رئيسا لمجلس قضاء إليزي.

درفوف محمد رئيس المحكمة الإدارية لسعيدة يعين رئيسا لمجلس قضاء بومرداس.

معمرية لزهاري رئيس مجلس قضاء إليزي يعين رئيسا لمجلس قضاء الطارف.

بولسينة أحمد مستشار بالمحكمة العليا يعين رئيسا لمجلس قضاء خنشلة.

بوحدي نصيرة رئيسة مجلس قضاء الطارف تعين رئيسا لمجلس قشاء عين الدفلى.

م.ن