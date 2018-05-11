55.88 % نسبة النجاح في البكالوريا

بلغت نسبة النجاح في شهادة البكالوريا دورة جوان 2018، 55.88 بالمائة حسب ما كشفت عنه وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت اليوم الاربعاء 18جويلية.

وقالت بن غبريت على صفحتها الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك" إن نسبة النجاح في امتحان شهادة البكالوريا دورة 2018 بلغت 55,88بالمائة ".

وكانت بن غبريط قد أعلنت أمس الثلاثاء على صفحتها في "الفايسبوك " أن الإعلان على نتائج البكالوريا سيكون يوم الخميس ابتداء من الساعة الثامنة مساء على الموقع الرسمي للديوان الوطني للامتحانات والمسابقات. http://bac.onec.dz