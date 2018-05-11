هلاك شخصين و إصابة 6 آخرين في حادث اصطدام سيارتين بأحمر العين

لقيت أم وابنتها حتفهما وأصيب 6 أشخاص آخرين في حادث اصطدام سيارتين سياحيتين وقع مساء أمس الثلاثاء بأحمر العين جنوبي تيبازة، حسب علم اليوم الأربعاء لدى مصالح الدرك الوطني.

ووقع الحادث بسبب اصطدام سيارتين سياحيتين كانتا تسيران في الاتجاه المعاكس بحوش خمسة شهداء على مستوى الطريق الولائي الرابط بين سيدي راشد ومدينة أحمر العين، حسب ما افادت به ل/وأج المكلفة بالإعلام لدى مجموعة الدرك الوطني، الملازم الأول بوزيان ياسمين.

وكانت على متن السيارة، التي كانت تقل عائلة كاملة الأم البالغة من العمر 54 سنة حيث توفيت في عين المكان جراء إصابة على مستوى الرأس وهلكت ابنتها (20سنة) متأثرة بجروح خطيرة بمستشفى أحمر العين، فيما يخضع الأب وابنه للعلاج، حسب ذات المصدر.

وأصيبت عائلة ثانية تتكون من أربعة أفراد كانت على متن سيارة سياحية أخرى بجروح وصفت بالخفيفة، حيث خرجوا من المستشفى بعد تلقيهم العلاجات الضرورية.