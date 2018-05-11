وفاة 5 أشخاص في حوادث المرور خلال 24 ساعة

شريط الاخبار
قايد صالح صديق بوتفليقة والتغييرات في الأجهزة الأمنية من صلاحياته بوتفليقة يجري حركة جزئية في صفوف النوّاب العامّين لمجالس القضاء قاضي التحقيق يستمع ثانية لنجل تبون وبمير بن عكنون السابق الحج نصف المميز بأكثر من 75 مليون سنتيم تاج يطلق مبادرة مداومة نيابية في كل ولاية لهبيري وبلقصير يضخون دماء جديدة على رأس كبريات الولايات متقاعدو ومشطوبو الجيش يغلقون العاصمة الاتحاد الأوروبي يشيد بتجربة الجزائر في مكافحة الإرهاب القضاء الجزائري يعيد فتح الملفات القضائية لجمال بغال الإفراج عن نتائج البكالوريا بعد غد عبر موقع أوناك عام حبسا موقوف النفاذ لمستورد تابعته شنايدر إلكترونيك عن تقليد علامتها الـ أفامي يحذر الحكومة من مخاطر التمويل غير التقليدي أبوجا ترفض التقارير الغربية المغلوطة عن ترحيل رعاياها من الجزائر برميل النفط دون 74 دولارا والأنظار تتجه نحو اجتماع الجزائر ارتفاع المنتوج الوطني من محصول الزيتون خلال 2017 لهبيري ينهي مهام رئيس أمن ولاية تيبازة الوكالة الدولية للطاقة تحذر من نفاد احتياطي النفط وزارة الفلاحة مطالبة بتعزيز تدخلات البياطرة لتطويق الحمى القلاعية بـ 4 ولايات الجزائر تستلم جمال بغال بعد خروجه من سجن فرنسي تشجيع عملية جمع العقارب يسهم في تخفيض الوفيات وزارة الدفاع تسلّم 554 سيارة من نوع مرسيدسبنز آخر مرحلة من مسابقة توظيف الأساتذة تمر بردا وسلاما على المترشحين الرحلات القصيرة تُنفر الحجاج العاديين زعلان يؤكد أنّ إضراب تقنيي الجوية الجزائرية يضر بسمعة البلاد بلقصير ينصب العقيد قندوسي قائدا جديدا للدرك الوطني بتمنراست السفير التركي يقزم نشاطات منظمة غولن في الجزائر بن يونس يتقارب مع الإسلاميين للتفاوض بشأن الرئاسيات حجز 4500 زوج أحذية مقلدة تحمل علامات مسجلة مستوردة من الصين نتوقع ارتفاع رقم أعمال فرع تأمين السيارات بين5 و6 بالمائة خلال 2018 إفريقيــــــا تنتصـــــــر لوبان تساوم الجزائر على استلام الإرهابيين مقابل منح الفيزا للجزائريين بن غبريت تكشف عن إجراءات جديدة لتحسين مستوى التلاميذ تأخر انطلاق محطة القطار الجديدة بوهران الجيش يكثف جهوده لوقف محاولات الحرقة عبر قوارب الموت الكلا تثمن مجهودات بن غبريت لمنع تسريب مواضيع البكالوريا الفنادق تستقطب 10 آلاف عائلة خلال موسم الاصطياف تسجيل 200 إصابة جديدة بسرطان الدم اللمفاوي سنويا في الجزائر تنمية المناطق الحدودية أنجع السبل لتحقيق الأمن والتنمية كناس يدعو إلى الاستعمال العقلاني لبطاقة الشفاء ملف الخبازين على طاولة الحكومة وهامش الربح سيحدّد وفق سلم خاص
  1. الرئيسية
  2. الحدث
  3. وفاة 5 أشخاص في حوادث المرور خلال 24 ساعة

وفاة 5 أشخاص في حوادث المرور خلال 24 ساعة

  18 جويلية 2018 - 14:50   قرئ 75 مرة   0 تعليق   الحدث
وفاة 5 أشخاص في حوادث المرور خلال 24 ساعة

لقي 5 أشخاص حتفهم وأصيب 15 آخرون بجروح متفاوتة  الخطورة في حوادث مرور سجلت خلال ال24 ساعة الأخيرة بعدة مناطق من الوطن, حسب  حصيلة اوردتها يوم الأربعاء مصالح الحماية المدنية.

وأوضح نفس المصدر أن ذات المصالح سجلت خلال ال24 ساعة الأخيرة "عدة حوادث  مرور منها 5 أكثر دموية تسببت في وفاة 5 أشخاص في مكان الحوادث وإصابة 15  آخرين بجروح متفاوتة الخطورة تم إسعافهم في عين المكان ونقلهم إلى مختلف  المصالح الاستشفائية من طرف مصالح الحماية المدنية".

من جهة أخرى, تدخلت وحدات الحماية المدنية من أجل انتشال وتحويل إلى  المستشفيات المحلية 6 أشخاص متوفيين غرقا بكل من الطارف, بجاية, تيزي  وزو,عنابة, قالمة وتيارت.

 

كما تدخلت مصالح الحماية المدنية لولاية الجزائر من أجل إخماد حريق شب بمسكن  متواجد بحي 216 مسكن ببلدية الرغاية دائرة الرويبة, حيث أدي هذا الحريق إلى  إصابة ستة (6) أشخاص بصعوبة في التنفس تم التكفل بهم في مكان الحادث ونقلهم  إلى مستشفى الرويبة من قبل نفس المصالح.

تعليقات (0 منشور)

المجموع: | عرض:

إكتب تعليق

الرجاء إدخال الرمز الذي يظهر في الصورة:

Captcha

المزيد من الحدث

كاريكاتور

صورة اليوم

اليومي PDF

الأرشيفات

أعمدة المحور

Algeria Expo

الأرشيفات