لتضييق الخناق على الجماعات الإرهابية الناشطة على الحدود

غرفة عمليات مشتركة وخط اتصال بين القيادات الميدانية للجيشين الجزائري والتونسي

فتحت الجزائر وتونسخط اتصال مباشر بين القيادات الميدانية على الحدود البرية بين البلدين وقررت إقامة غرفة عمليات عسكرية وأمنية مشتركة في خطوة لتقفي أثر الجماعات الإرهابية وإحباط المخططات الإجرامية قبل احتمال وقوعها، حيث قالت مصادر تونسية إنقيادات أمنية وعسكرية جزائرية رفيعة المستوى زارت تونس، لتباحث قضية تأمين الحدود عقب اعتداء جندوبة.

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التقى الوفد الأمني الجزائري كبار المسؤولين العسكريين في تونس لـ تفعيل خطة أمنية جديدة للقضاء النهائي على فلول الجماعات الإرهابية التي تحاول ضرب الاستقرار في المنطقة الحدودية، خصوصا وأن الجزائر تتخوّف من شنّ هجمات على أهداف تابعة لها،وقالت جريدة الشروق التونسيةإنزيارة وزير الداخلية الجزائري، نور الدين بدوي، إلى المعبر الحدودي أم الطبول، الخميس الماضي، سبقها وصول قيادات أمنية وعسكرية رفيعة المستوى إلى تونس، لتباحث قضية تأمين الحدود عقب اعتداء جندوبة الذي استهدف دورية للحرس الوطني التونسي قرب الحدود التونسية الجزائرية، وأدى إلى استشهاد 6 عناصر من الحرس الوطني وإصابة 3 آخرين، وأشار ذات المصدر أن الجيش الجزائري سارع عقب اعتداء جندوبة لنشر وحداته العسكرية وتعزيزها قرب الحدود مع تونس، بالتزامن مع رفع درجة الاستنفار إلى مستوى اليقظة، وإطلاق عملية عسكرية لمحاصرة الإرهابيين منفذي هجوم جندوبة التونسية، بالتنسيق مع الطرف التونسي.

وتحدثت مصادر متطابقة أن الجيش الجزائري نفذ نهاية الأسبوع المنصرم، عملية تمشيط واسعة في المنطقة الحدودية في كل من تبسة، سوق أهراس والطارف، المتاخمة للحد الفاصل مع تونس، وأكد وزير الداخلية نور الدين بدوي، الخميس الماضي، أن تنسيقًا محكمًا يتم مع أجهزة الأمن التونسية لمواجهة تحركات الجماعات الإرهابية في المناطق الحدودية،واعتبر بدوي أن أمن الجزائر هو نفسه أمن تونس وأي فعل إرهابي في جهة ينعكس آليًّا على الجهة المقابلة، داعيًا إلى تعزيز إجراءات المراقبة على الحدود. وأشاد الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي، في تصريحات متلفزة بالعلاقات التي تربط تونس بالجزائر والتي وصفها بـ الممتازة مشددا على حجم التعاون الكبير بين البلدين في محاربة الإرهاب على الحدود،وأضاف السبسي علاقة تونس بالجزائر ممتازة جدا في ظل وجود تعاون كبيرا بين البلدين، تدعم بعد العملية الإرهابية الأخيرة على الحدود التونسية الجزائرية بغار الدماء.