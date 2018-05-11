الاشتباه في وجود شبكة دولية لتهريب الأموال

الأمن أوقف تاجر عملة بسوق السكوار صديق لـ البوشي

تحقق مصالح الأمن المختصة في كيفيات حصول، كمال شيخي، المدعو البوشي، المشتبه فيه الرئيس في قضية شحنة الكوكايين المحجوزة في ميناء هران، على العملة الصعبة وطرق تحويل قيم معتبرة منها إلى الخارج، بعد اعتراف شقيق هذا الأخير خلال مجريات التحقيق أنه تَسلم مبلغا هاما من الأورو من لدى البوشي قبل توقيفه قبل أسابيع.

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تشتبه مصالح الأمن المختصة في وجود شبكة لتهريب العملة الصعبة نحو الخارج، تكون تعاملت مع البوشي وعدد من رجال الأعمال، قاموا بشراء ممتلكات في الخارج على غرار فنادق، شقق فاخرة، يخوت وعقارات أخرى بدول أوربية كفرنسا وإسبانيا وكذا دبي وأمريكا اللاتينية، على حد قول مصادرنا، وطُرحت منذ ضبط شحنة الكوكايين في عرض البحر بوهران، في إقليم الناحية العسكرية الثانية، تساؤلات عن الطريقة التي دفعت بها تكاليف هذه الشحنة السالف ذكرها وكيفية تهريب هذه القيمة المعتبرة من العملة للخارج، وتداولت معلومات حول توقيف مصالح الأمن المختصة لأحد تجار العملة في العاصمة، بعد أن ورد اسمه في قضية كمال البوشي التي لا تزال تثير الجدل. وينتظر أن تكشف التحقيقات في قضية شحنة الكوكايين تفاصيل عن كيفيات الحصول على قيم معتبرة من العملة الصعبة من طرف كمال شيخي واحتمال تهريبها الى الخارج، علما أن عدد من المسؤولين ورجال الأعمال تداولت سابقا معلومات عن اقتنائهم لعقارات في دول أوربية ودول الخليج تتمثل في شقق وفنادق ويخوت، غير أنهم لم تشملهم أية إجراءات تذكر، في الوقت الذي تشهد الجزائر نزيفا للعملة كثر الحديث عنها خلال الفترة السابقة، تبعتها إجراءات شملت مهربي هذه الأخيرة نحو تركيا ودبي لإعادة بيعها لتجار ومستوردين ورجال أعمال وفئات أخرى، تم فيها حجز قيم معتبرة بالمطارات والموانئ كانت في طريقا للخارج على الطريقة التقليدية.

ويلجأ بعض الجزائريين لأشخاص مختصين في إجراء التحويلات المالية الى بعض الدول على رأسها تركيا ودبي والصين وفرنسا بدرجة أقل، هربا من الرقابة الجمركية على مستوى المطارات والموانئ، باعتبار أن القانون الجزائري لا يسمح بإخراج المعني أكثر من 7500 أورو وبتصريح الاستخراج من البنك، غير أن هؤلاء وجدوا طرق أخرى لتهريب رؤوس الأموال إلى الخارج للتجارة وشراء الشقق والاستثمار وغيرها من الأمور أخرى، ويتم الدفع بالدينار على أرض الوطن على أن يتسلم المعني قيمة الأموال التي يحتاجها في الخارج مقابل هامش ربح معين مقارنة بقيمة العملة الأوربية الموحدة الأورو أوالدولار في السوق الموازي.