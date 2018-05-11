قوات الجيش تواصل جني ثمار التضييق على الإرهابيين

إرهابيان يسلّمان نفسيهما للسلطات العسكرية بتمنراست

سّلم إرهابيان نفسيهما للسلطات العسكرية بتمنراست أمس الأربعاء، وبحوزتهما مسدس رشاش من نوع كلاشنيكوف وبندقية قناصة وذخيرة، ويتعلق الأمر بكل من بن عروبة مراد وبن دبة الطاهر حسبما أورده بيان لوزارة الدفاع الوطني.

تواصل قوات الجيش الوطني الشعبي تضييق الحصار على الجماعات الإرهابية، حيث سّلم إرهابيان (02) نفسيهما، صبيحة أمس 18 جويلية 2018، للسلطات العسكرية بتمنراست/ن.ع.6. ويتعلق الأمر بكل من المسمى بن عروبة مراد المكنى أبو فريد، الذي التحق بالجماعات الإرهابية سنة 2013، وبن دبة الطاهر المدعو أبو محمد، الذي التحق بالجماعات الإجرامية سنة 2017. الإرهابيان كان بحوزتهما مسدس رشاش من نوع كلاشنيكوف وبندقية قناصة ومخزني (02) ذخيرة مملوءين. وفي إطار محاربة التهريب والجريمة المنظمة، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي خلال عمليات متفرقة بكل من برج باجي مختار وعين قزام/ن.ع.6، أربعة (04) مهربين، وضبطت ثلاث (03) مركبات رباعية الدفع و(3,7) طن من المواد الغذائية و(9312) وحدة من مواد التنظيف، فيما أوقفت مفرزة أخرى بجانت/ن.ع.4، (07) منقبين عن الذهب بحوزتهم (03) أجهزة كشف عن المعادن و(19) مولدا كهربائيا و(12) مطرقة ضغط. في سياق متصل، حجز حراس السواحل بعين تيموشنت/ن.ع.2 نحو (24,5) كيلوغراما من الكيف المعالج، فيما ضبطت عناصر الدرك الوطني (319) قرص مهلوس بتيارت/ن.ع.2.

من جهة أخرى، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي عشرين (20) مهاجرا غير شرعي من جنسيات إفريقية مختلفة بعين قزام/ن.ع.6..