تأمين الحدود ومحاربة التهريب أهم التحديات التي تنتظره

بلقصير ينصّب العقيد حميتي محمد قائدا جديدا للدرك الوطني ببشار

أشرف العميد غالي بلقصير قائد الدرك الوطني، باسم السيد الفريق نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، على تنصيب العقيد حميتي محمد قائدا للقيادة الجهوية السادسة للدرك الوطني بتمنراست، خلفا للعقيد علي ولحاج يحي، طبقا للمرسوم الرئاسي المؤرخ في 12 جويلية 2018، وتنفيذا لمخطط التحويل لسنة 2018.

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تقلد القائد الجديد مهامه رسميا للقيادة الجهوية الثالثة للدرك الوطني ببشار بعدما تم تعيينه على رأسها خلال الحركة الأخيرة على رأس جهاز الدرك الوطني، حيث جرى حفل التنصيب بعد أن استُقبل العميد قائد الدرك الوطني غالي بلقصير من طرف اللواء شنقريحة السعيد قائد الناحية العسكرية الثالثة بمقر قيادة الناحية، ليتنقل بعدها إلى مقر القيادة الجهوية السادسة للدرك الوطني، أين تم تسليم واستلام راية القيادة الجهوية السادسة للدرك الوطني، بحضور ضباط وإطارات الناحية. وإثر ذلك، قام العميد قائد الدرك الوطني بزيارة تفتيش وتفقد لمختلف الهياكل والمنشآت التابعة للقيادة الجهوية السادسة للدرك الوطني ببشار، وينتظر القائد الجديد عمل كبير خاصة في ظل ارتفاع معدلات الإجرام وتطور وسائله وكذا تسجيل ارتفاع عمليات التهريب رغم النتائج الكبيرة التي يحققها أفراد الجيش الوطني وعناصر حرس الحدود التابعة لجهاز الدرك الوطني، إضافة إلى النتائج الجيدة المحققة خلال السنوات الأخيرة في محاربة الجريمة بمختلف أشكالها وتمكن مختلف الوحدات بحل العديد من القضايا الشائكة، كما سيكون العقيد أما مواجهة عصابات تهريب المخدرات والوقود.