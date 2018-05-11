استفادة254622 مواطن من بينهم 3633 مقيم بالخارج

وزارة الدفاع تواصل تسوية وضعية البالغين 30 سنة فما فوق

أعلنت وزارة الدفاع الوطني عن تسوية الوضعية تجاه الخدمة الوطنية، المتعلقة بالمواطنين البالغين ثلاثين سنة فما فوق إلى غاية 31 ديسمبر 2014، أي المولودين سنة 1984 وما قبلها، مبرزة أن العمليو متواصلة في ظروف جيدة، مشيرة إلى استفادة254622 مواطن، من بينهم 3633 مقيم بالخارج.

أفادت وزارة الدفاع الوطني في بيان لها أمس، بأن تسوية الوضعية تجاه الخدمة الوطنية، المتعلقة بالمواطنين البالغين ثلاثين (30) سنة فما فوق إلى غاية 31 ديسمبر 2014، أي المولودين سنة 1984 وما قبلها، المقررة من طرف رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، تتواصل في ظروف جيدة. بهذا الصدد، ومنذ بداية هذه العملية وإلى غاية 30 جوان 2018، يؤكد بيان لوزارة الدفاع الوطني ارتفاع عدد المواطنين الذين استفادوا من الإجراءات الرئاسية إلى 254.622 مواطن، من بينهم 3633 مقيم بالخارج. وفي إطار هذه الإجراءات وفي الفترة ذاتها، تمت تسوية وضعية 833.453 متأخر عن الدفعات قبل سنة2014. من جهة أخرى، تنهي وزارة الدفاع الوطني إلى علم المواطنين بأن مراكز الخدمة الوطنية، عبر كامل التراب الوطني، تواصل استقبال الأشخاص المعنيين للتكفل بهم، بالسرعة المطلوبة، بصرف النظر عن جداول المرور المحددة مسبقا. وتندرج إجراءات تسوية الوضعية تجاه الخدمة الوطنية في إطار تطبيق أحكام المرسوم الرئاسي رقم 14-370 المؤرخ في 23 ديسمبر 2014 المتضمن إعفاء المواطنين الخاضعين لالتزامات الخدمة الوطنية، المقرر من طرف رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، الذين بلغوا سن ثلاثين (30) سنة فأكثر عند تاريخ 31 ديسمبر 2014 ولم يتم تجنيدهم بعد وأولئك المعلنين عصاة.