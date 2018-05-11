شريط الاخبار
وزارة التجارة تدرس مقترحات لمرافقة مصدّري المنتجات الفلاحية أسعار النفط تواصل الانخفاض وسط ترقّب دولي تعويض الفلاحين ضحايا الحرائق والحمى القلاعية في ظرف أسبوع إجراءات لفتح معبر حدودي برّي بين الجزائر وموريتانيا سوناطراك وإيني الإيطالية توقعان اتفاقا لتعزيز الشراكة موبيليس يضاعف مزايا عروض وين ماكس بالسعر ذاته أزيد من مليون جزائري دون عمل! وزارة الدفاع تواصل تسوية وضعية البالغين 30 سنة فما فوق انطلاق التسجيلات الجامعية للناجحين في البكالوريا يوم 26 جويلية ألمانيا تطلق جولة ثانية من مساعيها لترحيل الحراقة المغاربة بلقصير ينصّب العقيد حميتي محمد قائدا جديدا للدرك الوطني ببشار ثلث حجاج الديوان لم يحجزوا بعد غرفهم في مكة غضب في حمس بعد اتهام ولد عباس لنحناح بـمساومة بوتفليقة إرهابيان يسلّمان نفسيهما للسلطات العسكرية بتمنراست الأمن أوقف تاجر عملة بسوق السكوار صديق لـ البوشي ثلاثة أيام فقط لتحويل رخصة السياقة إلى دولية غرفة عمليات مشتركة وخط اتصال بين القيادات الميدانية للجيشين الجزائري والتونسي إصلاح المنظومة التربوية يرفع نسبة النجاح في البكالوريا توقيف عسكريين بتهمة بيع مواد صيدلانية دون رخصة ببرج الكيفان بعد 3 سنوات سنتكلم عن 2 مليار دولار من تصدير المنتجات تذبذب أسعار الدينار يعكس واقعا مقلقلا للشركات الوطنية قايد صالح صديق بوتفليقة والتغييرات في الأجهزة الأمنية من صلاحياته بوتفليقة يجري حركة جزئية في صفوف النوّاب العامّين لمجالس القضاء قاضي التحقيق يستمع ثانية لنجل تبون وبمير بن عكنون السابق الحج نصف المميز بأكثر من 75 مليون سنتيم تاج يطلق مبادرة مداومة نيابية في كل ولاية لهبيري وبلقصير يضخون دماء جديدة على رأس كبريات الولايات متقاعدو ومشطوبو الجيش يغلقون العاصمة الاتحاد الأوروبي يشيد بتجربة الجزائر في مكافحة الإرهاب القضاء الجزائري يعيد فتح الملفات القضائية لجمال بغال الإفراج عن نتائج البكالوريا بعد غد عبر موقع أوناك عام حبسا موقوف النفاذ لمستورد تابعته شنايدر إلكترونيك عن تقليد علامتها الـ أفامي يحذر الحكومة من مخاطر التمويل غير التقليدي أبوجا ترفض التقارير الغربية المغلوطة عن ترحيل رعاياها من الجزائر برميل النفط دون 74 دولارا والأنظار تتجه نحو اجتماع الجزائر ارتفاع المنتوج الوطني من محصول الزيتون خلال 2017 لهبيري ينهي مهام رئيس أمن ولاية تيبازة الوكالة الدولية للطاقة تحذر من نفاد احتياطي النفط وزارة الفلاحة مطالبة بتعزيز تدخلات البياطرة لتطويق الحمى القلاعية بـ 4 ولايات الجزائر تستلم جمال بغال بعد خروجه من سجن فرنسي
  1. الرئيسية
  2. الحدث
  3. وزارة الدفاع تواصل تسوية وضعية البالغين 30 سنة فما فوق

استفادة254622 مواطن من بينهم 3633 مقيم بالخارج

وزارة الدفاع تواصل تسوية وضعية البالغين 30 سنة فما فوق

  18 جويلية 2018 - 20:46   قرئ 29 مرة   0 تعليق   الحدث
وزارة الدفاع تواصل تسوية وضعية البالغين 30 سنة فما فوق

أعلنت وزارة الدفاع الوطني عن تسوية الوضعية تجاه الخدمة الوطنية، المتعلقة بالمواطنين البالغين ثلاثين سنة فما فوق إلى غاية 31 ديسمبر 2014، أي المولودين سنة 1984 وما قبلها، مبرزة أن العمليو متواصلة في ظروف جيدة، مشيرة إلى استفادة254622 مواطن، من بينهم 3633 مقيم بالخارج.

 

أفادت وزارة الدفاع الوطني في بيان لها أمس، بأن تسوية الوضعية تجاه الخدمة الوطنية، المتعلقة بالمواطنين البالغين ثلاثين (30) سنة فما فوق إلى غاية 31 ديسمبر 2014، أي المولودين سنة 1984 وما قبلها، المقررة من طرف رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، تتواصل في ظروف جيدة. بهذا الصدد، ومنذ بداية هذه العملية وإلى غاية 30 جوان 2018، يؤكد بيان لوزارة الدفاع الوطني ارتفاع عدد المواطنين الذين استفادوا من الإجراءات الرئاسية إلى 254.622 مواطن، من بينهم 3633 مقيم بالخارج. وفي إطار هذه الإجراءات وفي الفترة ذاتها، تمت تسوية وضعية 833.453 متأخر عن الدفعات قبل سنة2014. من جهة أخرى، تنهي وزارة الدفاع الوطني إلى علم المواطنين بأن مراكز الخدمة الوطنية، عبر كامل التراب الوطني، تواصل استقبال الأشخاص المعنيين للتكفل بهم، بالسرعة المطلوبة، بصرف النظر عن جداول المرور المحددة مسبقا. وتندرج إجراءات تسوية الوضعية تجاه الخدمة الوطنية في إطار تطبيق أحكام المرسوم الرئاسي رقم 14-370 المؤرخ في 23 ديسمبر 2014 المتضمن إعفاء المواطنين الخاضعين لالتزامات الخدمة الوطنية، المقرر من طرف رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، الذين بلغوا سن ثلاثين (30) سنة فأكثر عند تاريخ 31 ديسمبر 2014 ولم يتم تجنيدهم بعد وأولئك المعلنين عصاة.

 بوعلام حمدوش

 

تعليقات (0 منشور)

المجموع: | عرض:

إكتب تعليق

الرجاء إدخال الرمز الذي يظهر في الصورة:

Captcha

المزيد من الحدث

كاريكاتور

صورة اليوم

اليومي PDF

الأرشيفات

أعمدة المحور

Algeria Expo

الأرشيفات