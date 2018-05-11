في اجتماع للجنة المشتركة للتعاون الجمركي بين البلدين

إجراءات لفتح معبر حدودي برّي بين الجزائر وموريتانيا

يشارك المدير العام للجمارك الجزائرية فاروق بحمادي، منذ أمس، في أشغال اللجنة المشتركة الجزائرية الموريتانية للتعاون الجمركي، المنعقدة بنواكشط، فيإطار تجسيد اتفاق التعاون المبرم بين الحكومة الجزائرية والحكومة الموريتانية المتعلق بإنشاء مركز حدودي بري على مستوى الشريط الحدودي المشترك بالنقطة 75.

تبحث اللجنة المشتركة الجزائرية الموريتانية للتعاون الجمركي لليوم الثاني على التوالي بالعاصمة الموريتانية نواكشوط، إجراءات إنشاء مركز حدودي بين البلدين عند النقطة الحدودية 75. وفي تصريح لإذاعة الجزائر الدولية، أكد المحلل السياسي محمد طايبي أن هذا المركز من شأنه تأمين الشريط الحدودي وتسهيل حركة الأشخاص والبضائع، وتكثيف التبادلات التجارية بين البلدين. وأبرز المتحدث ذاته دور هذا المركز في تسهيل حركة الأشخاص والبضائع، داعيا إلى ضرورة تقديم مصلحة الساكنة المحلية بغض النظر عن الاختلافات الجيوسياسية، كما اشارت الجمارك الجزائرية في بيان لها الى أن هذا المشروع يتماشى وتوصيات المنظمة العالمية للجمارك المتعلقة بالمراقبة المنسقة للحدود.