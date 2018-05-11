انقاذ 10 "حراقة" والبحث عن 3 آخرين في تيبازة

أفشلت قوات حرس السواحل لمجموعة شرشال اليوم الجمعة محاولة هجرة غير شرعية لعشرة شباب بينهم امرأة، كانوا على متن قارب صيد بعرض ساحل شرشال فيما تبقى الأبحاث متواصلة عن ثلاثة آخرين.

قالت وكالة الأنباء الجزائرية عن مصدر أمني، أن هؤلاء الشباب العشرة من بينهم امرأة وجدوا في حالة صحية "جيدة" وقدمت لهم الإسعافات الأولية فيما باشرت القوات البحرية أبحاث واسعة عن ثلاثة آخرين في عداد المفقودين بعد غرق قارب الصيد الذي كانوا على متنه حسب ذات المصادر.

ويتعلق الأمر بمحاولة هجرة غير شرعية على متن قارب صيد صغير لـ 13 شابا في العشرينات من العمر ينحدرون من ولاية الجزائر العاصمة وشرشال سرعان ما تحولت إلى جحيم عندما أصيب القارب بعطب ثم غرق حسب ذات المصدر.

وتصدت القوات البحرية للمحاولة في ساعة مبكرة من صباح اليوم غير بعيد عن شاطئ الصخرة البيضاء الموقع الذي يعتقد أنهم حاولوا الإبحار منه فيما تم حجز أجهزة هواتف نقالة وجهاز ملاحة بحرية وتسليمهم لمصالح الدرك الوطني بشرشال في إطار التحقيق القضائي الذي فتح من أجل تحديد ملابسات القضية.

وقد تم عرض الشبان على الطبيب بمستشفى شرشال حيث وجدوا في حالة صحية وصفت بـ"الجيدة" مباشرة عقب إنقاذهم فيما يرتقب تقديمهم أمام وكيل الجمهورية المختص إقليميا بتهمة "تنظيم عملية تهريب مهاجرين غير شرعيين" بالنسبة للمتهم الرئيسي صاحب قارب الصيد ومساعده استنادا للمصدر.

واتهمت الضبطية القضائية البقية وعددهم 8 أشخاص بجنحة "الهجرة غير الشرعية عن طريق البحر" حسب نفس المصدر الذي أشار إلى أنهم حاولوا الإبحار في جنح الظلام ليلة الخميس إلى الجمعة من شاطئ "الصخرة البيضاء" بشرشال قبل أن يتم ضبطهم بعرض ساحل شرشال.

وكانت القوات البحرية قد تصدت في 12 جويلية الماضي لمحاولة هجرة غير شرعية لتسعة شبان بعرض شاطئ قواراية أقصى غرب تيبازة.