المجاهد عمر الوزاني في ذمة الله

انتقل إلى رحمة الله المجاهد عمر الوزاني عضو اللجنة المركزية ورئيس لجنة الانضباط لحزب جبهة التحرير الوطني.

ونعت جبهة التحرير الوطني اليوم السبت عبر صفحتها الرسمية على "الفايسبوك" الفقيد الذي سيوارى الثرى بعد صلاة عصر اليوم بمقبرة البليدة.

وكتب الحزب على صفحته في الفايسبوك "بمزيد من الحزن والأسى تلقينا نبأ وفاة المجاهد عمر الوزاني عضو اللجنة المركزية و رئيس لجنة الانضباط بحزب جبهة التحرير الوطني .وعلى اثر هذا المصاب الجلل يتقدم الامين العام جمال ولد عباس، باسم كافة مناضلات ومناضلي الحزب، باسمي عبارات المواساة و التعازي إلى عائلة الفقيد راجيا من الله عز وجل ان يرحمه ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان. انا لله و انا اليه راجعون."