وفاة شاب غرقا بتيقزيرت بعد سقوطه من زورق

لقي شاب حتفه غرقا أمس بعد سقوطه من زورق "كاياك" على مستوى شاطئ تسالاست "المسموح للسباحة" بتيغزيرت على بعد 45 كلم شمال تيزي وزو، حسبما علم من الحماية المدنية.

في هذا الصدد، أوضح المكلف بالإعلام بهذا السلك النظامي النقيب كمال بوشاقور، أن الزورق كان في عرض البحر بعيدا عن منطقة السباحة عندما سقط شاب يبلغ من العمر 27 سنة من الزورق وغرق.

وخلص ذات المصدر ان غطاسي الحماية المدنية قد قاموا بإخراج جثمان الشاب، مع الدعوة إلى التحلي باليقظة من اجل تفادي هذه المآسي التي خلفت أربع ضحايا منذ بداية شهر يوليو من بينهم رجل شيخ يبلغ من العمر 75 سنة الذي قام بالسباحة على مستوى شاطئ وسط آزفون حيث كانت الراية البرتقالية مرفوعة فيما غرق شابين يبلغان من العمر 18 سنة في شواطئ ممنوعة للسباحة الأول في آزفون و الاخر في تيغزيرت علاوة على ضحية اليوم الجمعة.