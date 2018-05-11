الحوار الاستراتيجي الجزائري-البرازيلي الاثنين القادم بالجزائر

ينعقد الاجتماع حول الحوار الاستراتيجي الجزائري-البرازيلي الاثنين القادم بالجزائر برئاسة وزير الشؤون الخارجية عبد القادر مساهل مناصفة مع وزير العلاقات الخارجية ألويسو نونيس فيريرا فيلهو .

ويندرج هذا الاجتماع حسب وكالة الأنباء الجزائرية في إطار زيارة العمل التي سيقوم بها رئيس الدبلوماسية البرازيلي إلى الجزائر من 22 إلى 24 يوليو الجاري بدعوة من مساهل.

وخلال هذه الزيارة " سيدرس الوزيران فرص تعزيز إجراءات التعاون القائم بين البلدين ويبحثان فرص استثمار جديدة وشراكة تعود بالمنفعة على الطرفين"، كما ستسمح هذه الزيارة للوزيرين" طبقا للأعراف القائمة، بمواصلة التشاور وتنسيق مواقف البلدين حول المسائل الدولية و الإقليمية ذات الاهتمام المشترك وكذا في المحافل التي ينتسب إليها البلدان".

ويذكر أن الاجتماع الأول للحوار الجزائري-البرازيلي انعقد في أكتوبر 2015 بالجزائر علما أنه تم التوقيع على استحداث هذا الحوار خلال الدورة ال4 للجنة الوزارية المشتركة التي جرت في برازيليا يوم 19 يوليو 2010 .