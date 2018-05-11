استمرار موجة الحر جنوب البلاد

تتوقع مصالح الأرصاد الجوية استمرار موجة الحر على منطقة الواحات والصحراء الوسطى والجنوب الغربي مع تسجيل درجات حرارة تعادل أو تفوق 48 درجة، حسبما أعلن عنه أمس السبت الديوان الوطني للأرصاد الجوية في نشرية خاصة.

وأوضحت النشرية التي تمتد صلاحياتها إلى غاية الأحد على الساعة 21:00، أن الولايات المعنية هي تندوف، جنوب بشار، أدرار، شمال تمنراست، غرداية، ورقلة، الوادي وبسكرة.

وأكدت هوارية بن رقطة المكلفة بالإعلام بالديوان الوطني للأرصاد الجوية، للإذاعة الثالثة أن هذه الوضعية تعتبر عادية على اعتبار أننا عشنا جوا منعشا نسبيا خلال شهري ماي وجوان.

وينتظر أن تشهد ولايات الجلفة، البيض والأغواط أيضا ارتفاعا محسوسا في درجة الحرار، حسب منشور لذات الهيئة على موقع التفاعل الاجتماعي "فايسبوك".