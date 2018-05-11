انتشال جثث 6 غرقى خلال الـ24 ساعة الأخيرة

تدخلت وحدات الحماية المدنية من أجل انتشال وتحويل إلى المستشفيات المحلية ستة اشخاص متوفيين غرقا، ويتعلق الأمر بغريق في شاطئ غير مسموح للسباحة ببلدية برج الكفان دائرة دار البيضاء، وكذا آخر في ولاية بجاية، حيث قضى مراهق غرقا بشاطئ مسموح للسباحة بالمكان المسمى واد ثبلوت، ببلدية ودائرة اوقاس، حسب حصيلة لمصالح الحماية المدنية.

أما بولاية الطارف فقد انتشلت وحدات الحماية المدنية، جثة شخص متوفي غرقا بشاطئ مسموح للسباحة بالمكان المسمى المرجان ببلدية ودائرة القالة، وشخصين بولاية مستغانم بشاطئ البحر، وحالة أخرى بولاية باتنة لطفل متوفي غرقا بمسبح ببلدية مدوكل دائرة بريكة.