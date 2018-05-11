تحديد كيفيات تسيير الصندوق الوطني للبيئة بمرسوم تنفيذي

شريط الاخبار
الحمى القلاعية تزحف إلى الشلف وبرج بوعريريج وألف إصابة لحد الساعة السفير الفرنسي ينفي تقليص عدد التأشيرات الممنوحة للجزائريين جزائريات ينضممن لـ "داعش" بعد الالتحاق بأزواجهن بسوريا والعراق "رونو" الجزائر تعلن عن تخفيضات في "سامبول إكستريم" التوانسة يبررون الزيادات بالظروف الاقتصادية الصعبة لا بديل عن مرافقة العسكر عملية الانتقال الديمقراطي اجتماعات تنسيقية بين بعثة الحج الجزائرية والسعوديين الجزائر تدعو إلى تصالح العرب فيما بينهم لإفشال مخططات التفكيك غلق 40 بئرا للمياه وهدر ملايير بسبب نهب الرمال بتيزي وزو نتائج المقابلة الشّفهية للتّوظيف مرتقبة خلال 48 ساعة القادمة مشاريع أسواق الجملة خارج الأحياء السكنية تنتظر الافراج دعوة الحكومة لفتح معابر الجنوب مرتين في الشهر أمام المصدرين تسجيل طلبات التزوّد بخط الهاتف الثابت إلكترونيا بوعزغي يؤكد على ضرورة تطهير العقار الفلاحي "فرحة هستيرية" و"خيبة أمل" بعد الإعلان عن نتائج البكالوريا لوح يهاجم مقري ويتهمه بمحاولة إرجاع الجزائر للعشرية السوداء الحكومة تضغط على المسؤولين لتنفيذ برامج التنمية عبر المناطق الحدودية وزارة الصحة تسحب 16 اختصاصا صيدلانيا يحتوي على "فالسارتان" 136 حريق يتسبب في إتلاف 462 هكتار من الغابات تسجيل أزيد من 10 آلاف طبيب مقيم راسب إدارة ملعب 5 جويلية تصدم «العميد» و»سوسطارة» مدوار يدعو زطشي إلى إمهال الأندية المدينة إلى غاية الميركاتو الشتوي زطشي يسقط الورقة الفرنسية من حساباته وزارة العدل تُحدد تكاليف دمغة المحامين في المحاكم إنقاذ 10 "حراڨة" وفقدان 3 آخرين إثر غرق قاربهم بتيبازة نقابة القابلات تؤكد استعدادها للعمل مع الوزارة لحل المشاكل إجراءات جديدة للحفاظ على مصداقية الامتحانات والمسابقات تنصيب العقيد تريكي محمد قائدا جديد للدرك الوطني بوهران 13 إرهابيا سلموا أنفسهم بتمنراست منذ بداية جويلية النفط يرتفع إلى 72.85 دولارا للبرميل 15 مليون أورو صادرات الجزائر من التونة خلال السداسي الأول من 2018 وزارة التجارة تضبط برنامج المشاركة الجزائرية في التظاهرات الاقتصادية بعثة الحج في الميدان تحسبا لاستقبال أولى أفواج حجاج الجزائر بن بعيبش هو من "ساوم" بوتفليقة والحزب سحب منه الثقة لهذا السبب غرفة عمليات مشتركة وخط اتصال بين القيادات الميدانية للجيشين الجزائري والتونسي وزارة التجارة تدرس مقترحات لمرافقة مصدّري المنتجات الفلاحية أسعار النفط تواصل الانخفاض وسط ترقّب دولي إصلاح المنظومة التربوية يرفع نسبة النجاح في البكالوريا تعويض الفلاحين ضحايا الحرائق والحمى القلاعية في ظرف أسبوع سوناطراك وإيني الإيطالية توقعان اتفاقا لتعزيز الشراكة
  1. الرئيسية
  2. الحدث
  3. تحديد كيفيات تسيير الصندوق الوطني للبيئة بمرسوم تنفيذي

تحديد كيفيات تسيير الصندوق الوطني للبيئة بمرسوم تنفيذي

  22 جويلية 2018 - 13:35   قرئ 38 مرة   0 تعليق   الحدث
تحديد كيفيات تسيير الصندوق الوطني للبيئة بمرسوم تنفيذي

 تم تحديد كيفيات تسيير الصندوق الوطني للبيئة والساحل في مرسوم تنفيذي، نشر في الجريدة الرسمية رقم 42. 

و تأتي إيرادات الصندوق أساسا من التخصيصات المحتملة لميزانية الدولة و كل المساهمات أو الموارد الأخرى و الرسوم النوعية المحددة بموجب قوانين المالية و حاصل الغرامات المحصلة بعنوان المخالفات للتشريع المتعلق بحماية البيئة و الهبات والوصايا الوطنية والدولية و التعويضات بعنوان النفقات لإزالة التلوث العرضي الناجم عن تفريغ المواد الكيمياوية الخطيرة في البحر وفي مجال الري العمومي والطبقات المائية الباطنية وفي التربة والجو. 

و فيما يتعلق بالنفقات، فيتكفل الصندوق بتمويل أنشطة مراقبة البيئة و تمويل أنشطة التفتيش البيئي و النفقات المتعلقة باقتناء وتجديد وإعادة تأهيل التجهيزات البيئية و النفقات المتعلقة بالتدخلات الاستعجالية في حالة تلوث بحري مفاجئ و النفقات في مجال الإعلام والتوعية والتعميم والتكويني المرتبطة بالبيئة والتنمية المستدامة و كذا الإعانات الموجهة للدراسات والنشاطات المتعلقة بإزالة التلوث الصناعي والحضري. 

و يتكفل الصندوق أيضا بالإعانات الموجهة للدراسات و النشاطات المتعلقة بإزالة التلوث الصناعي و الحضري و المساهمات المالية لمراكز الردم التقني لمدة ثلاث (3) سنوات ابتداءا من وضعها قيد الاستغلال و تمويل أنشطة حماية وتثمين الأوساط البحرية والأرضية و تمويل برامج حماية وإعادة تأهيل المواقع الطبيعية  والمساحات الخضراء و تمويل عمليات المحافظة والحفاظ على التنوع البيولوجي والأنظمة البيئية والموارد الطبيعية ومكافحة التغيرات المناخية وتثمينها الى جانب تمويل أنشطة إحياء الأيام الوطنية والعالمية ذات الصلة بحماية البيئة و تمويل العمليات المرتبطة بمنح جوائز مختلفة في إطار حماية البيئة. 

كما يعنى الصندوق بالتكفل بالنفقات الخاصة بإنجاز أنظمة الإعلام المرتبطة بالبيئة واقتناء أجهزة الإعلام الآلي و تمويل التقارير والمخططات البيئية و تمويل الأنشطة والإعانات المرتبطة بالاقتصاد الأخضر و تمويل الدراساتي لا سيما تلك المرتبطة بتطبيق التشريع والتنظيم المتعلقين بالبيئة.

تعليقات (0 منشور)

المجموع: | عرض:

إكتب تعليق

الرجاء إدخال الرمز الذي يظهر في الصورة:

Captcha

المزيد من الحدث

كاريكاتور

صورة اليوم

اليومي PDF

الأرشيفات

أعمدة المحور

Algeria Expo

الأرشيفات