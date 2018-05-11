حجز أكثر من نصف مليون لتر منذ بداية العام

الوقود الجزائري يهرّب نحو ليبيا وتونس والساحل

يقود الجيش الوطني الشعبي حربا ضد عصابات تهريب الوقود الجزائري نحو دول الجوار، لمنع استنزاف هذه المادة الطاقوية المدعمة من طرف الخزينة، وضمان توفرها للمواطن ببعض المناطق الحدودية التي تعاني من الندرة.

تمكنت قوات الجيش الوطني الشعبي عبر أقاليم النواحي العسكرية الثالثة والرابعة والسادسة والخامسة بالشرق، من إحباط عمليات تهريب كميات معتبرة جدا من مادة الوقود نحو دول الجوار منذ بداية العام الجاري، التي تستهدف عصابات الجريمة المنظمة التي تعمل على إعادة بيعه في مالي، النيجر، ليبيا وكذا تونس بأسعار مرتفعة مقارنة بتلك المدعمة في الجزائر، حيث حجزت مفارز الجيش في عمليات متفرقة بأدرار وتمنراست وكذا سوق أهراس، تبسة والطارف خلال السداسي الأول من العام الجاري أكثر من نصف مليون لتر، وبالضبط 556581 لتر، في حين تجاوزت كمية الوقود المحجوزة حسب نشريات وزارة الدفاع الوطني التي تصدر بشكل شبه يومي 100 ألف لتر خلال شهر جويلية الجاري، أهمها تلك التي ضبطت في تبسة وسوق أهراس والطارف قرب الحدود مع تونس، وبلغت في إحداها 21616 لتر، مقابل عملية أخرى نوعية كبيرة نفذت ببرج باجي مختار في تمنراست وحجز فيها أكثر من 65 ألف لتر، ليتضح أن عصابات تهريب الوقود تكون قد كثفت نشاطها خلال النصف الثاني من العام الجاري، خاصة ما تعلق منها بالحدود الشرقية، وهي الفترة التي تتزامن مع موسم الاصطياف أين يكثر الطلب عليه في تونس التي يتدفق إليها آلاف الجزائريين لقضاء العطلة. ويستعمل مهربو الوقود على الحدود الجنوبية مع دول الساحل الإفريقي وتونس وليبيا عدة طرق لتمرير كميات معتبرة من هذه المادة الطاقوية، وعادة ما يتم توقيف هؤلاء المهربين على متن سيارات سياحية معروفة بهذا النشاط شرق الوطن، وكذا شاحنات وسيارات رباعية تتحرك بسهولة في الصحراء. يشار إلى أن السلطات الولائية في بعض المناطق المعروفة بهذا النوع من التهريب اتخذت العديد من الإجراءات للتقليل من هذه الظاهرة التي تنخر الاقتصاد الوطني، كوضع توقيت معين لفتح وغلق محطات الوقود وتسقيف الكميات المسموح بها، إلا أن ممتهني هذا النشاط يواصلون نشاطهم.