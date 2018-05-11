شريط الاخبار
نقابة الصيادلة تصف حالات الغش في نظام الدفع بـ القليلة جدا بوعزقي يهوّن من انتشار الحمى القلاعية وإجراءات خاصة لمراقبة الأضاحي الجزائـر تدين قانون الدولة القومية الصهيوني تخفيضات رونو تصل إلى 12 مليونا وبسيات تطلق إيبيزا بـ 199 مليون جيلالي سفيان يلتحق بمقري ويدعو الجيش لمرافقة الانتقال الديمقراطي 2.95 مليار قيمة العجز التجاري في النصف الأول من 2018 الوقود الجزائري يهرّب نحو ليبيا وتونس والساحل مقري يلتقي ولد عباس الثلاثاء ويطلب مشاورات مع أويحيى بدوي: جهاز الشرطة سيعرف قفزة نوعية مع القيادة الجديدة 3 سنوات حبسا لقابض في BNA اختلس مبالغ مالية من حساب الجوية الجزائرية أزيد من 122 ألف مترشح سيكتشفون النتائج النهائية لمسابقة التوظيف مساء اليوم ضريبة 3 دنانير التي تفرضها الفنادق التونسية تستفز الجزائريين 31 جويلية آخر أجل لإيداع الحسابات الاجتماعية للسنة المالية 2017 الحمى القلاعية تزحف إلى الشلف وبرج بوعريريج وألف إصابة لحد الساعة السفير الفرنسي ينفي تقليص عدد التأشيرات الممنوحة للجزائريين جزائريات ينضممن لـ "داعش" بعد الالتحاق بأزواجهن بسوريا والعراق "رونو" الجزائر تعلن عن تخفيضات في "سامبول إكستريم" التوانسة يبررون الزيادات بالظروف الاقتصادية الصعبة لا بديل عن مرافقة العسكر عملية الانتقال الديمقراطي اجتماعات تنسيقية بين بعثة الحج الجزائرية والسعوديين الجزائر تدعو إلى تصالح العرب فيما بينهم لإفشال مخططات التفكيك غلق 40 بئرا للمياه وهدر ملايير بسبب نهب الرمال بتيزي وزو نتائج المقابلة الشّفهية للتّوظيف مرتقبة خلال 48 ساعة القادمة مشاريع أسواق الجملة خارج الأحياء السكنية تنتظر الافراج دعوة الحكومة لفتح معابر الجنوب مرتين في الشهر أمام المصدرين تسجيل طلبات التزوّد بخط الهاتف الثابت إلكترونيا بوعزغي يؤكد على ضرورة تطهير العقار الفلاحي "فرحة هستيرية" و"خيبة أمل" بعد الإعلان عن نتائج البكالوريا لوح يهاجم مقري ويتهمه بمحاولة إرجاع الجزائر للعشرية السوداء الحكومة تضغط على المسؤولين لتنفيذ برامج التنمية عبر المناطق الحدودية وزارة الصحة تسحب 16 اختصاصا صيدلانيا يحتوي على "فالسارتان" 136 حريق يتسبب في إتلاف 462 هكتار من الغابات تسجيل أزيد من 10 آلاف طبيب مقيم راسب إدارة ملعب 5 جويلية تصدم «العميد» و»سوسطارة» مدوار يدعو زطشي إلى إمهال الأندية المدينة إلى غاية الميركاتو الشتوي زطشي يسقط الورقة الفرنسية من حساباته وزارة العدل تُحدد تكاليف دمغة المحامين في المحاكم إنقاذ 10 "حراڨة" وفقدان 3 آخرين إثر غرق قاربهم بتيبازة نقابة القابلات تؤكد استعدادها للعمل مع الوزارة لحل المشاكل إجراءات جديدة للحفاظ على مصداقية الامتحانات والمسابقات
  1. الرئيسية
  2. الحدث
  3. الوقود الجزائري يهرّب نحو ليبيا وتونس والساحل

حجز أكثر من نصف مليون لتر منذ بداية العام

الوقود الجزائري يهرّب نحو ليبيا وتونس والساحل

  22 جويلية 2018 - 20:54   قرئ 74 مرة   0 تعليق   الحدث
الوقود الجزائري يهرّب نحو ليبيا وتونس والساحل

يقود الجيش الوطني الشعبي حربا ضد عصابات تهريب الوقود الجزائري نحو دول الجوار، لمنع استنزاف هذه المادة الطاقوية المدعمة من طرف الخزينة، وضمان توفرها للمواطن ببعض المناطق الحدودية التي تعاني من الندرة.

 

تمكنت قوات الجيش الوطني الشعبي عبر أقاليم النواحي العسكرية الثالثة والرابعة والسادسة والخامسة بالشرق، من إحباط عمليات تهريب كميات معتبرة جدا من مادة الوقود نحو دول الجوار منذ بداية العام الجاري، التي تستهدف عصابات الجريمة المنظمة التي تعمل على إعادة بيعه في مالي، النيجر، ليبيا وكذا تونس بأسعار مرتفعة مقارنة بتلك المدعمة في الجزائر، حيث حجزت مفارز الجيش في عمليات متفرقة بأدرار وتمنراست وكذا سوق أهراس، تبسة والطارف خلال السداسي الأول من العام الجاري أكثر من نصف مليون لتر، وبالضبط 556581 لتر، في حين تجاوزت كمية الوقود المحجوزة حسب نشريات وزارة الدفاع الوطني التي تصدر بشكل شبه يومي 100 ألف لتر خلال شهر جويلية الجاري، أهمها تلك التي ضبطت في تبسة وسوق أهراس والطارف قرب الحدود مع تونس، وبلغت في إحداها 21616 لتر، مقابل عملية أخرى نوعية كبيرة نفذت ببرج باجي مختار في تمنراست وحجز فيها أكثر من 65 ألف لتر، ليتضح أن عصابات تهريب الوقود تكون قد كثفت نشاطها خلال النصف الثاني من العام الجاري، خاصة ما تعلق منها بالحدود الشرقية، وهي الفترة التي تتزامن مع موسم الاصطياف أين يكثر الطلب عليه في تونس التي يتدفق إليها آلاف الجزائريين لقضاء العطلة. ويستعمل مهربو الوقود على الحدود الجنوبية مع دول الساحل الإفريقي وتونس وليبيا عدة طرق لتمرير كميات معتبرة من هذه المادة الطاقوية، وعادة ما يتم توقيف هؤلاء المهربين على متن سيارات سياحية معروفة بهذا النشاط شرق الوطن، وكذا شاحنات وسيارات رباعية تتحرك بسهولة في الصحراء. يشار إلى أن السلطات الولائية في بعض المناطق المعروفة بهذا النوع من التهريب اتخذت العديد من الإجراءات للتقليل من هذه الظاهرة التي تنخر الاقتصاد الوطني، كوضع توقيت معين لفتح وغلق محطات الوقود وتسقيف الكميات المسموح بها، إلا أن ممتهني هذا النشاط يواصلون نشاطهم.

زين الدين زديغة

 

تعليقات (0 منشور)

المجموع: | عرض:

إكتب تعليق

الرجاء إدخال الرمز الذي يظهر في الصورة:

Captcha

المزيد من الحدث

كاريكاتور

صورة اليوم

اليومي PDF

الأرشيفات

أعمدة المحور

Algeria Expo

الأرشيفات