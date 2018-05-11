قالت إن الكيان يتمادى في إنكار حقوق الفلسطينيين

الجزائـر تدين قانون الدولة القومية الصهيوني

أدانت الجزائر مصادقة الكنيست الصهيوني على قانون الدولة القومية اليهودية الذي يكرس التوجهات العنصرية لسلطات الاحتلال، ويكشف تمادي الصهاينة في إنكار الحقوق التاريخية والقومية المشروعة للشعب الفلسطيني.

قالت وزارة الشؤون الخارجية إن الجزائر تدين تمادي الصهاينة في إنكار الحقوق التاريخية والقانونية المشروعة للشعب الفلسطيني والتي كان آخرها مصادقة الكنيست على قانون الدولة القومية اليهودية الذي يكرس التوجهات العنصرية لسلطات الاحتلال،وأضاف بيان لذات الهيئة أن إقبال الكنيست العبري على هذه الخطوة الخطيرة، فضلا عن كونه محاولة جديدة لطمس الحق الثابت للشعب الفلسطيني في تقرير مصيره واسترجاع حقوقه المسلوبة، فإن من شأنه تعقيد الوضع الحالي وخلق تداعيات على المنطقة برمتها وتقويض جهود المجتمع الدولي الرامية إلى إعادة بعث مسار السلام بما يضمن حلا شاملا ودائما وعادلا للقضية الفلسطينية. في خضم هذه التطورات الخطيرة -حسب نص البيان- تجدد الجزائر دعوتها لمجلس الأمن ولكافة فعاليات المجتمع الدولي للوقوف في مواجهة هذا القانون الجائر الذي يضرب عرض الحائط بمبادئ القانون الدولي وكافة اللوائح الأممية ذات الصلة، كما تؤكد الجزائر على موقفها الثابت الداعم لممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه المشروعة وفي مقدمتها حقه في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، طبقا للقانون الدولي وللشرعية الدولية، حسب نفس المصدر.