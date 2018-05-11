وفاة شخص بتيزي وزو جراء تعرضه لصعقة كهربائية

لقي شخص حفته ظهيرة أمس الأحد جراء تعرضه لصعقة كهربائية على مستوى عمود كهربائي ببلدية تيرميتين الواقعة على بعد قرابة 10 كيلومترات جنوب غرب تيزي وزو, حسب ما علم يوم الاثنين لدى مصالح الحماية المدنية

و كانت الضحية التي تبلغ من العمر 36 سنة و تشتغل في مؤسسة خاصة مختصة في أشغال الكهرباء تزاول عملها من خلال قيامها بأعمال صيانة على الشبكة بقرية أيت عريف بالقرب من المكان المسمى "لاكاس" بحسب ذات المصدر، و تدخلت عناصر الحماية المدنية التابعة لذراع بن خدة لأجل اخراج الجثة و نقلها إلى مصلحة حفظ الجثث بالمركز الاستشفائي الجامعي لتيزي وزو,-يضيف البيان