تعزيز الشراكة الاقتصادية والاستثمار بين الجزائر والبرازيل

دعا وزير العلاقات الخارجية البرازيلي، ألويسيو نونيس فيريرا فيليو، اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة إلى تعزيز الشراكة الاقتصادية وتسهيل الاستثمارات بين الجزائر والبرازيل مشيرا إلى أن العلاقات السياسية بين البلدين "منسجمة جدا".

وفي تصريح له على هامش اجتماع عمل مع وزير الشؤون الخارجية، عبد القادر مساهل، أكد الوزير البرازيلي نقلا عن وكالة الأنباء الجزائرية، "على ضرورة تشجيع الشراكة الاقتصادية من أجل تسهيل الاستثمارات".

ويقوم رئيس الديبلوماسية البرازيلي بزيارة عمل إلى الجزائر بدعوة من السيد مساهل.