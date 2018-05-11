رغم التهديدات الإرهابية والحديث عن سوء معاملة

أكثر من 50 ألف جزائري دخلوا إلى تونس عبر معبر طبرقة

لم تمنع الهجمات الارهابية التي استهدفت تونس السياح الجزائريين من الحج إلى منتجعات سوسة والحمامات لقضاء عطلة الصيف، حيث تسجل المعابر الحدودية تدفقا كبيرا خلال الأسابيع الأخيرة لضمان الحجز في أحد الفنادق، حيث أكد هشام المحواشي المندوب الجهوي للسياحة بجندوبة أن عدد السياح الجزائريين الذي مروا عبر معبر ملولة طبرقة منذ غرة جويلية الجاري إلى غاية أمس، بلغ حوالي 50 ألف سائح وهي تقريبا نفس النسبة المسجلة خلال نفس الفترة من موسم 2017.

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أضاف المتحدث في تصريح لراديو موزاييك التونسي أن نسبة امتلاء الفنادق تراوحت بين 60 بالمائة و80 بالمائة وهي نسبة ستصل 100 بالمائة في قادم الأيام خاصة لتزامن هذه الفترة مع عدّة أنشطة ثقافية وخاصة مهرجان طبرقة الدولي ومهرجان الجاز،وقال المحواشي إن المندوبية الجهوية للسياحة بجندوبة تواصل اليوم السياحي التنشيطي بصفة دورية كل يوم خميس بالمعبر الحدودي ملولة طبرقة من أجل مزيد استقطاب السياح الجزائريين وتنشيط السياحة والتعريف بها، حسب مراسل موزاييك عبد الكريم السلطاني، ويأتي هذا التدفق الكبير للسياح الجزائريين نحو الجارة التونسية بعد أن قامت مصالح الجمارك بتقليص المدة التي تتطلبها إجراءات عبور المسافرين بريا نحو تونس إلى 5 دقائق كأقصى حد بعدما كان ذلك يستغرق في السابق 30 دقيقة على الأقل وهذا بفضل اعتماد تطبيق نظام رقمي خاص بالإجراءات الشكلية، حيث أطلقت المديرية العامة للجمارك منذ السنة الماضية تطبيقا على موقعها الإلكتروني يقوم بتزويد المسافرين باستمارة يستطيع المسافرون ملأها وطبعها في بيوتهم قبل تقديمها أمام المراكز الحدودية.

للإشارة فقد استنكرت الفدرالية ما وصفته بحملة الكذبالتيشنتهاجهاتخلالالأيامالأخيرةبهدفالإساءةإلىالوجهةالتونسيةللسياحالجزائريين،وفيبياننشرتهعبرصفحتهاالرسميةعلىموقع التواصل الاجتماعيفايسبوك،فندتذاتالهيئة،أيزياداتخاصةتكونقدفرضتهاالفنادقالتونسيةعلىالسياحالجزائريين،مؤكدةبأنالأسعارتبقىثابتةوخاضعة

للاتفاقالذييوقعالفندقمعالوكالاتالسياحية،كما قال مدير مكتب الديوان الوطني للسياحة التونسية، فؤاد الواد وأكد ذات المسؤول ارتفاع نسبة اقبال السياح الجزائريين على تونس بنسبة 18 خلال السداسي الأول من 2018 بنسبة 18 بالمائة، مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية.