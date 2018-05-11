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استسلام أربعة ارهابيين في تمنراست

  24 جويلية 2018 - 10:45   قرئ 72 مرة   0 تعليق   الحدث
استسلام أربعة ارهابيين في تمنراست

سلم أربعة إرهابيين أنفسهم، اليوم الإثنين، للسلطات العسكرية بتمنراست وبحوزتهم أسلحة وذخيرة، حسب ما أفاد به بيان لوزارة الدفاع الوطني. 

وأوضح ذات المصدر أنه "في إطار مكافحة الإرهاب ومواصلة للجهود النوعية لقوات الجيش الوطني الشعبي الهادفة لبسط الأمن والسكينة عبر مختلف أنحاء البلاد، سّلم أربعة (04) إرهابيين أنفسهم، اليوم 23 جويلية 2018، للسلطات العسكرية بتمنراست بالناحية العسكرية السادسة". 

وأضاف البيان ان الأمر يتعلق بكل من "غدير أحمد يوسف المدعو "أبو معتصم بالله"، التحق بالجماعات الإرهابية سنة 2015، بلمسعود سليم بن عبد المالك المدعو "أبو مالك" الذي التحق بالجماعات الإرهابية سنة 2015، غدير مبروك المدعو "أبو فارس" الذي التحق بالجماعات الإرهابية سنة 2015، بوشول إسماعيل المدعو "أبو معاد" الذي التحق بالجماعات الإرهابية سنة 2016". 

وأشار ذات المصدر إلى أن الإرهابيين كان بحوزتهم "بندقية آلية من نوع FAL وثلاثة (03) بنادق رشاشة من نوع كلاشنيكوف وثمانية (8) مخازن ذخيرة مملوءة". 

وخلص البيان إلى أنه بهذا "ترتفع حصيلة الإرهابيين الذين سلموا أنفسهم منذ بداية شهر يوليو الحالي إلى 17 إرهابيا بالإضافة إلى استرجاع 18 قطعة سلاح وكمية من الذخيرة من مختلف العيارات، لتؤكد هذه النتائج الحاسمة للجيش الوطني الشعبي عزم وإصرار قواتنا المسلحة للقضاء نهائيا على هذه الشراذم المجرمة".

 

 

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