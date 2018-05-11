أبواب مفتوحة للناجحين في البكالوريا عبر الجامعات اليوم

شريط الاخبار
الأميار والولاة مطالبون بالقضاء على البطالة لا تخوضوا في السياسة...ابتعدوا عن الفتاوى الغريبة واحترموا المملكة أكثر من 50 ألف جزائري دخلوا إلى تونس عبر معبر طبرقة الإنتاج الوطني للحليب بلغ أكثر من 3.52 مليار لتر خلال 2017 الجزائر ترفع سعر البيع الرسمي للخام في أوت مخاوف من تكرر سيناريو تعفن اللحوم ومطالب باقتناء الأضحية بوصل شراء 4،6 بالمائة نسبة التضخم شهر جوان فتح تخصصات جديدة للتكوين في مجال التسويق والمحاسبة تنصيب خلية مشتركة لمجابهة أزمة العطش والحرائق بتيزي وزو محكمة شرشال تستدعي المتهمين في قضية الحراقة للمحاكمة لهبيري ينهي مهام رئيس أمن الشلف في خامس تغيير منذ تنصيبه السفارة الفلسطينية تنفي فرضية اغتيال الطالبين الفرا والبنا رفع معدلات القبول في 21 تخصصا في الجامعات والمدارس العليا معهد باستور يؤكد انتشار بعوض النمر في أربع ولايات رحلات الحج غير معنية بإضراب تقنيي الجوية الجزائرية توقيف إطار متقاعد متلبسا بممارسة الشذوذ مع مختل عقليا سفيرة كندا تزور مجمّع بن حمادي تصدير 817 طن من البطاطا نحو دول الخليج وإسبانيا خلال 2017 نقابة الصيادلة تصف حالات الغش في نظام الدفع بـ القليلة جدا بوعزقي يهوّن من انتشار الحمى القلاعية وإجراءات خاصة لمراقبة الأضاحي الجزائـر تدين قانون الدولة القومية الصهيوني تخفيضات رونو تصل إلى 12 مليونا وبسيات تطلق إيبيزا بـ 199 مليون جيلالي سفيان يلتحق بمقري ويدعو الجيش لمرافقة الانتقال الديمقراطي 2.95 مليار قيمة العجز التجاري في النصف الأول من 2018 الوقود الجزائري يهرّب نحو ليبيا وتونس والساحل مقري يلتقي ولد عباس الثلاثاء ويطلب مشاورات مع أويحيى بدوي: جهاز الشرطة سيعرف قفزة نوعية مع القيادة الجديدة 3 سنوات حبسا لقابض في BNA اختلس مبالغ مالية من حساب الجوية الجزائرية أزيد من 122 ألف مترشح سيكتشفون النتائج النهائية لمسابقة التوظيف مساء اليوم ضريبة 3 دنانير التي تفرضها الفنادق التونسية تستفز الجزائريين 31 جويلية آخر أجل لإيداع الحسابات الاجتماعية للسنة المالية 2017 الحمى القلاعية تزحف إلى الشلف وبرج بوعريريج وألف إصابة لحد الساعة السفير الفرنسي ينفي تقليص عدد التأشيرات الممنوحة للجزائريين جزائريات ينضممن لـ "داعش" بعد الالتحاق بأزواجهن بسوريا والعراق "رونو" الجزائر تعلن عن تخفيضات في "سامبول إكستريم" التوانسة يبررون الزيادات بالظروف الاقتصادية الصعبة لا بديل عن مرافقة العسكر عملية الانتقال الديمقراطي اجتماعات تنسيقية بين بعثة الحج الجزائرية والسعوديين الجزائر تدعو إلى تصالح العرب فيما بينهم لإفشال مخططات التفكيك غلق 40 بئرا للمياه وهدر ملايير بسبب نهب الرمال بتيزي وزو
  1. الرئيسية
  2. الحدث
  3. أبواب مفتوحة للناجحين في البكالوريا عبر الجامعات اليوم

أبواب مفتوحة للناجحين في البكالوريا عبر الجامعات اليوم

  24 جويلية 2018 - 11:00   قرئ 65 مرة   0 تعليق   الحدث
أبواب مفتوحة للناجحين في البكالوريا عبر الجامعات اليوم

تنظم بدءا من اليوم الثلاثاء أبواب مفتوحة على الجامعة عبر مختلف مؤسسات التعليم العالي، خصصت للتسجيلات الأولية وتوجيه الناجحين الجدد في شهادة البكالوريا 2018 ومساعدتهم على اختيار التخصص الذي يلائمهم.

أكد رئيس جامعة الجزائر3 رابح شريط نقلا عن الإذاعة الوطنية أن الجامعة التي يشرف عليها سخرت إمكانيات مادية معتبرة لاستقبال الناجحين لتوجيههم بغرض إجراء تسجيلاتهم الأولية بمساعدة أساتذة مختصين في البيداغوجيا.

وستنطلق التسجيلات الجامعية الأولية من الـ 26 إلى غاية الـ 28 جويلية الجاري ويكون آخر أجل للتسجيلات النهائية في الـ 16 سبتمبر. 

كما سيتم تأكيد التسجيلات الأولية في الفترة الممتدة ما بين الـ 29 إلى الـ 30 جويلية، حيث سيستفيد الطلبة الجدد خلال هذه الفترة من فرصة تعديل بطاقة رغباتهم السابقة ليتم توجيههم حسب بطاقة الرغبات الثانية على أن يكون الاعلان عن نتائج التوجيهات يوم الـ 07 أوت 2018 مساء وذلك بعد معالجة الرغبات في الفترة الممتدة ما بين الـ 31 جويلية و الـ 07 أوت القادم .

 

تعليقات (0 منشور)

المجموع: | عرض:

إكتب تعليق

الرجاء إدخال الرمز الذي يظهر في الصورة:

Captcha

المزيد من الحدث

كاريكاتور

صورة اليوم

اليومي PDF

الأرشيفات

أعمدة المحور

Algeria Expo

الأرشيفات