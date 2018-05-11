أبواب مفتوحة للناجحين في البكالوريا عبر الجامعات اليوم

تنظم بدءا من اليوم الثلاثاء أبواب مفتوحة على الجامعة عبر مختلف مؤسسات التعليم العالي، خصصت للتسجيلات الأولية وتوجيه الناجحين الجدد في شهادة البكالوريا 2018 ومساعدتهم على اختيار التخصص الذي يلائمهم.

أكد رئيس جامعة الجزائر3 رابح شريط نقلا عن الإذاعة الوطنية أن الجامعة التي يشرف عليها سخرت إمكانيات مادية معتبرة لاستقبال الناجحين لتوجيههم بغرض إجراء تسجيلاتهم الأولية بمساعدة أساتذة مختصين في البيداغوجيا.

وستنطلق التسجيلات الجامعية الأولية من الـ 26 إلى غاية الـ 28 جويلية الجاري ويكون آخر أجل للتسجيلات النهائية في الـ 16 سبتمبر.

كما سيتم تأكيد التسجيلات الأولية في الفترة الممتدة ما بين الـ 29 إلى الـ 30 جويلية، حيث سيستفيد الطلبة الجدد خلال هذه الفترة من فرصة تعديل بطاقة رغباتهم السابقة ليتم توجيههم حسب بطاقة الرغبات الثانية على أن يكون الاعلان عن نتائج التوجيهات يوم الـ 07 أوت 2018 مساء وذلك بعد معالجة الرغبات في الفترة الممتدة ما بين الـ 31 جويلية و الـ 07 أوت القادم .