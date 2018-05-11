50 قتيلا في حرائق اليونان

أعلن مسؤول في إدارة الإطفاء باليونان إن 50 شخصا على الأقل لقوا مصرعهم خلال حريق مدمر نشب في منطقة غابية شرقي أثينا أمس الإثنين.

وقالت منظمة الصليب الأحمر في اليونان اليوم الثلاثاء أنه تم اكتشاف جثث نحو 26 ضحية لحرائق الغابات مما رفع عدد القتلى إلى 50 في أسوأ حرائق تعرفها اليونان. وقال نيكوس إيكونوموبولوس، رئيس الصليب الأحمر اليوناني، للتلفزيون الحكومي "لسوء الحظ وجدنا 26 جثة متفحمة، بين منزلين". بينما ارتفع عدد الجرحى إلى 180 العديد منهم إصابتهم خطيرة. و تم نقل جميع القتلى إلى مشرحة جودي لتحديد هويتهم وفق ما أعلنته السلطات.

وكانت وسائل إعلام قد ذكرت في وقت سابق اليوم الثلاثاء إنها رصدت جثثا في المنطقة ونقلت عن شهود وجود عدد آخر من القتلى بالموقع الذي يبعد أمتارا عن شاطئ فر إليه مئات الأشخاص هربا من ألسنة النيران وإنقاذ حياتهم.

وتكافح فرق الإطفاء وثلاث طائرات ومروحيتان الحرائق، لكن الرياح القوية تقف عائقا أمام ذلك، حيث فرضت السلطات اليونانية حالة الطوارئ في المناطق الواقعة في شمال شرقي أثينا وغربها.

وأعلنت الحكومة اليونانية حالة الطوارئ وطالبت بمساعدات فورية من دول الجوار والاتحاد الأوربي. كما حثت السلطات سكان مناطق ساحلية غربي أثينا على البقاء في منازلهم في الوقت الذي ته فيه غلق أحد أكثر الطرق السريعة ازدحاما في اليونان والذي يربط أثينا بكورينثوس وأوقفت خطوط القطار.