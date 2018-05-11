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عزوزة يدعو أعضاء بعثة الحج لضرورة التفاني في خدمة للحجاج

  24 جويلية 2018 - 13:44   قرئ 13 مرة   0 تعليق   الحدث
عزوزة يدعو أعضاء بعثة الحج لضرورة التفاني في خدمة للحجاج

دعا المدير العام للديوان الوطني للحج و العمرة  يوسف عزوزة يوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة أعضاء البعثة الجزائرية للحج إلى  "ضرورة التفاني و الإخلاص في العمل خدمة للحجاج".

و أوضح عزوزة في تصريح لـ/وأج على هامش إشرافه بمطار هواري بومدين الدولي  على انطلاق أول رحلة لأعضاء البعثة الجزائرية للحج (موسم 2018) التي تضم 270  عضوا من مجموع 800 عضو باتجاه المدينة المنورة (المملكة العربية السعودية) "أن  الدولة قد وضعت ثقتها في أعضاء بعثة الحج و ما عليهم إلا أن يكونوا في مستوى  الأمانة".

و أبرز المدير العام للديوان الوطني للحج و العمرة أن التحضير المبكر لموسم الحج 2018 قد أعطى "نتائج مبشرة" حيث سارعت كل القطاعات المعنية كما قال-في تحضير الأجواء المناسبة متطلعا أن يكون هذا الموسم "ناجحا" لاسيما وأن كل الاحتياطات تم ضبطها وكل الاحتياجات تم توفيرها.

وأفاد نفس المسؤول أن أعضاء البعثة الجزائرية للحج يتوزعون عبر مراكز كل من المدينة ومكة وجدة بالإضافة إلى الأعضاء التابعين لوكالات السياحة والأسفار، مشيرا إلى أن وفدا يضم 30 عضوا قد غادر الجزائر في وقت سابق باتجاه البقاع المقدسة لوضع الترتيبات الأولية واستقبال الأدوية اللازمة بالمراكز الطبية واستصدار كل التراخيص المتعلقة بأعضاء البعثة الجزائرية للحج.

 

و أشار عزوزة إلى أن أعضاء البعثة الجزائرية الـ800 يمثلون وزارات كل من الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية والشؤون الخارجية والمالية والأشغال العمومية و النقل والشؤون الدينية والأوقاف والاتصال و السياحة و الصناعة التقليدية بالإضافة إلى كل من المديرية  العامة للحماية المدنية و الديوان الوطني للحج و العمرة.

 

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