بدوي...تحفيزات الدولة تشجع الاستثمارات بالجنوب والهضاب العليا

قال وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، نور الدين بدوي، اليوم الثلاثاء، بسعيدة أن التحفيزات التي وضعتها الدولة الجزائرية ضمن برنامج رئيس الجمهورية "تفتح الباب على مصراعيه بولايات الجنوب والهضاب العليا لاستقطاب الاستثمارات ومرافقتها ".

وأوضح بدوي خلال زيارة لمصنع لتركيب السيارات لعلامة "سوزوكي" أن "التحفيزات الكبيرة التي أطرتها الدولة الجزائرية ضمن برنامج رئيس الجمهورية تفتح الباب على مصراعيه بولايات الجنوب والهضاب العليا وهذه التحفيزات تشجع على إعطاء حركية استثمارية واقتصادية وصناعية لهذه الولايات، وأضاف أنه "من حق المستثمر في هذه الجزائر القارة أن ينظر في كل مناطق الوطن ويرى تحفيزاتها وخصوصياتها ويدرك أن المورد البشري موجود وأبواب الجزائر مفتوحة للطاقات الاستثمارية للوصول إلى خلق حركية اقتصادية وصناعية وفتح مناصب الشغل لفائدة شباب هذه المناطق".