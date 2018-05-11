سفارة فرنسا بالجزائر توضح بخصوص مواعيد طلبات التأشيرة

أعلنت سفارة فرنسا بالجزائر في بيان لها يوم الثلاثاء أن المعلومات التي مفادها "عدم امكانية الحصول على موعد لطلب تأشيرة قبل يوليو 2019" هي "مغلوطة".

وأشار ذات المصدر نقلا عن وكالة الأنباء الفرنسية إلى أن "معلومات مغلوطة تم نشرها بخصوص اجراءات أخذ موعد لطلب التأشيرة الى فرنسا لدى مقدم الخدمات في أف أس غلوبال"، مؤكدا أنه " ليس هناك أي تجميد لطلب مواعيد بالنسبة للسنة القادمة" بخصوص طلب التأشيرة لدى مقدم الخدمات .

وحسب ذات البيان فان ما بين 1000 الى 1500 فترة لتحديد المواعيد يتم فتحها يوميا من طرف القنصلية العامة لفرنسا مضيفا أنه في ظرف شهرين تم اقتراح ما بين 60000 الى 90000 موعد للمواطنين، كما أوضح ذات المصدر أن ولوج الفترات المتوفرة "صعب" بالنظر الى " المستوى المرتفع لطلب التأشيرة وتدخل وسطاء غير مرغوب فيهم حيث يأخذون المواعيد المتوفرة ثم يقومون بإعادة بيعها فيما بعد".

وتعمل كل من القنصلية العامة ومقدم الخدمات "في أف أس غلوبال" على ايجاد "حلول تقنية تهدف الى ابعاد هؤلاء" حيث دعيا الخواص الى "عدم اللجوء الى خدماتهم" .

وذكرت السفارة أن أخذ موعد يتم عبر موقع www.France-visas.gouv.fr كما يجب تحرير الطلب على مستوى ذات الموقع.