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استسلام أربعة إرهابيين بتمنراست والقبض على آخر بباتنة

17 إرهابيا سلّموا أنفسهم للسلطات العسكرية منذ مطلع جويلية

  24 جويلية 2018 - 20:38   قرئ 48 مرة   0 تعليق   الحدث
17 إرهابيا سلّموا أنفسهم للسلطات العسكرية منذ مطلع جويلية

استرجاع 18 قطعة سلاح وكمية من الذخيرة بعيارات مختلفة

يواصل الجيش الوطني الشعبي جني ثمار التضييق الذي يمارسه على بقايا الجماعات الإرهابية وكذا المراقبة المستمرة لتحركاتهم، حيث سلم أربعة إرهابيين أنفسهم للسلطات العسكرية بتمنراست وبحوزتهم أسلحة وذخيرة أول أمس، فيما ألقتمفرزة مشتركة للجيش الوطني الشعبي القبض على إرهابي وسط مدينة عين جاسر في ولاية باتنة بالناحية العسكرية الخامسة.

 

تعرف الناحية العسكرية السادسة في الآونة الأخيرة استسلام العديد من الإرهابيين نتيجة الضغط الذي تمارسه مفارز الجيش على بقايا الإرهابيين وكذا إطلاقها  نداء رحمة لمن تبقى من الإرهابيين لاغتنام هذه الفرصة للعودة إلى جادة الصواب قبل فوات الأوان، وأوضح المصدر أنه  في إطار مكافحة الإرهاب ومواصلة للجهود النوعية لقوات الجيش الوطني الشعبي الهادفة لبسط الأمن والسكينة عبر مختلف أنحاء البلاد، سّلم أربعة إرهابيين أنفسهم، يوم الإثنين، للسلطات العسكرية بتمنراست بالناحية العسكرية السادسة. وأضاف البيان أن الأمر يتعلق بكل من غدير أحمد يوسف المدعو  أبو المعتصم بالله، الذي التحق بالجماعات الإرهابية سنة 2015، إضافة إلى بلمسعود سليم بن عبد المالك المدعو  أبو مالك الذي التحق بالجماعات الإرهابية سنة 2015، فضلا عن غدير مبروك المدعو  أبو فارس الذي التحق بالجماعات الإرهابية سنة 2015، إلى جانب بوشول إسماعيل المدعو  أبو معاذ الذي التحق بالجماعات الإرهابية سنة 2016. وأشار المصدر إلى أن الإرهابيين المستسلمين كانت بحوزتهم  بندقية آلية من نوع فالوثلاثةبنادق رشاشة من نوع كلاشنيكوف وثمانيةمخازن ذخيرة مملوءة. وبولاية باتنة، ألقت مفرزة مشتركة للجيش الوطني الشعبي القبض على إرهابي وسط مدينة عين جاسر/ن.ع.5. أما في إطار محاربة الجريمة المنظمة، ضبطت مفرزة للجيش الوطني الشعبي ببرج باجي مختار/ن.ع.6، شاحنة ومركبة رباعية الدفع وأحبطت محاولة تهريب أربعة أطنان من المواد الغذائية و3600 لتر من الوقود. وخلص البيان إلى أن حصيلة الإرهابيين الذين سلموا أنفسهم قد ارتفعت منذ بداية شهر جويلية الحالي إلى 17 إرهابيا، بالإضافة إلى استرجاع 18 قطعة سلاح وكمية من الذخيرة من مختلف العيارات، لتؤكد هذه النتائج الحاسمة للجيش الوطني الشعبي عزم وإصرار قواتنا المسلحة على القضاء نهائيا على هذه الشراذم المجرمة. وقد أبرزت وزارة الدفاع في وقت سابق أن عدد الإرهابيين الذين سلموا أنفسهم للقوى الأمنية قد ارتفع بطريقة ملفتة، خاصة في منطقة الصحراء والمناطق الحدودية القريبة من شمال مالي والنيجر، إضافة إلى العناصر المسلحة التي ما زالت تنشط في مناطق شمال الوطن على غرار جيجل. وحسب حصيلة عملياتية للجيش الوطني الشعبي فقد شهد السداسي الأول لسنة 2018 تحييد 117إرهابي واسترجاع كميات معتبرة من الأسلحة والذخيرة، وحسب الحصيلة ذاتها فقد تم خلال هذا السداسي القضاء على 20 إرهابيا والقبض على آخرين والعثور على ثلاثة جثث واستسلام 66 إرهابيا وعائلة تتكون من 10 أفراد. وتمكن أفراد الجيش الوطني الشعبي أيضا خلال هذه الفترة من توقيف 57 عنصرالدعم الجماعات الإرهابية. وتشير تقارير أمنية إلى تزايد عدد المسلحين الذين يسلمون أنفسهم للسلطات العسكرية في الفترة الأخيرة، ويظهر ذلك من خلال البيانات التي تصدرها وزارة الدفاع الوطني، والتي تبرز هذا التزايد بشكل يومي، خاصة بالناحية العسكرية السادسة وتحديدا بولاية تمنراست. كما أكدت تقارير إعلاميةأنّ الإرهابيين الذين أعلن عن استسلامهم في ولاية تمنراست أعضاء سابقون في جماعات موالية لتنظيم القاعدة في ليبيا، ومطلوبون من مصالح الأمن في قضايا جنائية وأنشطة ذات صلة بالإرهاب. وأرجعت التقارير ذاتها تصاعد عمليات فرار المطلوبين بتهم الإرهاب من مناطق صحراوية في مالي والنيجر نحو الجزائر إلى الفوضى التي تعيشها الجماعات المتشددة في ليبيا، كما أن قرار جماعة  مجلس شورى مجاهدي درنة التخلص من الجهاديين الأجانب وطلب مغادرتهم -في تصرف غير معتاد من الجماعات السلفية الجهادية- قد بث اليأس في نفوس المسلحين الأجانب.

 بوعلام حمدوش

 

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